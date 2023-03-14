Плюсы и минусы в каждом возрасте. Как протекает беременность после 35 лет?
Сегодня женщины все чаще рожают первенца ближе к 30 годам. Однако откладывание беременности на потом может выйти боком. Трудности с зачатием, невынашивание, осложнения при родах – это далеко не полный список тех проблем, с которыми можно столкнуться. Но медицина не стоит на месте, и после 40 можно родить вполне здорового малыша. О том, как продлить репродуктивный возраст, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Раньше термин старородящая в 26 лет использовался почему? О чем это говорило, что женщина, скажем так, теряет в здоровье, и какой смысл вкладывается в это понятие сегодня?
Мария Такунова, акушер-гинеколог:
26 лет – все-таки это прекрасный возраст. Почему ранее считалось так – видимо, не было достаточной базы исследований, которая показала нам, что могут быть какие-то нюансы в отношении беременности уже все-таки после 36 лет. После 36-35 лет у женщины может потребоваться дольше времени на то, чтобы спланировать беременность. Поэтому девушкам после 35 лет мы говорим шесть месяцев жить открыто половой жизнью для того, чтобы запланировать беременность. Если в течение шести месяцев не получилось, мы тогда уже обращаемся за помощью. У девушек после 35-36 лет чаще могут быть потери беременности на ранних сроках. Даже немножко цифры приведу. Если возраст, например, от 20 до 35 лет, то около 10 % девушек могут потерять беременность на раннем сроке. Если мы говорим о девушках после 35 лет, то это уже 17 %. Если после 40 лет, то это уже больше 25 %.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
То есть получается, вынашивать тяжелее?
Мария Такунова:
Вынашивать тяжелее, но и сам процесс протекания беременности тоже может осложниться такими состояниями, как преэклампсия, преждевременные роды. Больше шансов родить путем операции кесарева сечения, чем вагинальные роды могут быть. Поэтому это все мы учитываем. Тоже хотелось бы, чтобы мои слова не прозвучали, как угроза, какой-то красный флажок, что сейчас всем нужно бросать все свои планы и беременеть. Просто любой врач должен честно озвучить любой женщине, которая пришла с желанием планировать беременность, какие могут быть плюсы и минусы в каждом возрасте.
Ольга Шерснева:
Мы говорим больше о первых родах. Что вторые, третьи, то есть уже можно позже рожать? Например, если первые, грубо говоря, до 35 обязательно, на вторые это не влияет или так же влияет?
Мария Такунова:
Так же влияет. То есть вне зависимости это первая, вторая и третья беременность, после 35 лет риски растут, только потому что нам 35 лет.
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