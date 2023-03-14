Плюсы и минусы в каждом возрасте. Как протекает беременность после 35 лет?

Сегодня женщины все чаще рожают первенца ближе к 30 годам. Однако откладывание беременности на потом может выйти боком. Трудности с зачатием, невынашивание, осложнения при родах – это далеко не полный список тех проблем, с которыми можно столкнуться. Но медицина не стоит на месте, и после 40 можно родить вполне здорового малыша. О том, как продлить репродуктивный возраст, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Раньше термин старородящая в 26 лет использовался почему? О чем это говорило, что женщина, скажем так, теряет в здоровье, и какой смысл вкладывается в это понятие сегодня?

Мария Такунова, акушер-гинеколог:

26 лет – все-таки это прекрасный возраст. Почему ранее считалось так – видимо, не было достаточной базы исследований, которая показала нам, что могут быть какие-то нюансы в отношении беременности уже все-таки после 36 лет. После 36-35 лет у женщины может потребоваться дольше времени на то, чтобы спланировать беременность. Поэтому девушкам после 35 лет мы говорим шесть месяцев жить открыто половой жизнью для того, чтобы запланировать беременность. Если в течение шести месяцев не получилось, мы тогда уже обращаемся за помощью. У девушек после 35-36 лет чаще могут быть потери беременности на ранних сроках. Даже немножко цифры приведу. Если возраст, например, от 20 до 35 лет, то около 10 % девушек могут потерять беременность на раннем сроке. Если мы говорим о девушках после 35 лет, то это уже 17 %. Если после 40 лет, то это уже больше 25 %. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

То есть получается, вынашивать тяжелее?