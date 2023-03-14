Бесплодие – это приговор или шансы всё-таки есть? Мнение акушера-гинеколога

Ольга Шерснева , ведущая ток-шоу: Если пара услышала этот диагноз бесплодие – это приговор или шансы все-таки еще есть?

Сегодня женщины все чаще рожают первенца ближе к 30 годам. Однако откладывание беременности на потом может выйти боком. Трудности с зачатием, невынашивание, осложнения при родах – это далеко не полный список тех проблем, с которыми можно столкнуться. Но медицина не стоит на месте, и после 40 можно родить вполне здорового малыша. О том, как продлить репродуктивный возраст, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Екатерина Петрова, акушер-гинеколог:

Это абсолютно не приговор, преодолеваем мы бесплодие. В большинстве случаев это зависит только от времени, которое необходимо вложить в этот процесс, и сил, которые необходимы. Иногда приходят с такими вопросами, которые мы решаем в течении очень быстрого времени. Вообще, в течение двух-трех месяцев мы должны установить причину бесплодия, если обращается к нам женщина, и в течение года ее решить. Если же этот вопрос не решается консервативным методом в течение года, оперативным методом, если необходимо, тогда мы предлагаем программу ЭКО.

Ольга Шерснева:

То есть до этого просто можно попить, грубо говоря, какие-то таблетки, уколы или нет?

Екатерина Петрова:

Это не таблетки, не в таблетках дело. Нет такой волшебной таблетки, которая даст нам беременность. Надо найти причину, которая является причиной бесплодия, и конкретно ее устранить. У нас очень хороший сегодня, я могу сказать, плюс – государство выделило одну бесплатную попытку ЭКО для всех жителей Беларуси.