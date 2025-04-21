Как, ожидая автобус, в прямом смысле погрузиться в историю? Необычные остановки появились в Минске

Поговорили о том, как важно заниматься благоустройством нашей общей земли, быть экологичными и ценить уникальность белорусской природы. А также рассказали, какие сюрпризы готовят для минчан и гостей столицы озеленители и дизайнеры. Это ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу: Особый акцент – на остановки. В этом году они получаются действительно очень необычные, интересные, с эффектом полного погружения, то есть можно попасть и в Национальную библиотеку, не заходя в нее, и можно оказаться на одной поляне с партизанами. Как удалось достичь этого эффекта?

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:

Это полет творческой мысли. Нам не хотелось, чтобы просто на остановку был наклеен какой-то плакат. Нам хотелось сделать символическое погружение в историю той или иной темы. Три маршрута задействованы в этом году, автобусных маршрута, где можно будет познакомиться с остановками, каждая из которых – это своя тема, это свои военные дни. Это маршрут «1» – проспект Победителей, «100-й» маршрут – проспект Независимости, «93-й» автобусный маршрут – Партизанский проспект.

Пройдя по этим остановкам, можно будет увидеть и тяжелейшие будни партизан – это и рельсовая война, и подполье. Можно будет познакомиться с военачальниками, которые одержали Победу в этой страшной войне с помощью всего народа. Это и награды, ордена, медали. С этим можно познакомиться. Первые дни войны. И, конечно, мы маленькими выдержками из информации Советского информбюро расскажем о ключевых моментах: Сталинградская битва, Курская дуга, битва за Москву. Пройдя по этим остановкам, можно будет собрать информацию о том, какие были акцентные моменты в эти 1 418 дней.