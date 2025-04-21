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Зоны отдыха вдоль водоемов, экотропы и биотопы – чем еще удивляет Минск? Поговорили с экспертом

21 апреля 2025 17:20
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Поговорили о том, как важно заниматься благоустройством нашей общей земли, быть экологичными и ценить уникальность белорусской природы. А также рассказали, какие сюрпризы готовят для минчан и гостей столицы озеленители и дизайнеры. Это ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Зоны отдыха вдоль водоемов, экотропы и биотопы – чем еще удивляет Минск? Поговорили с экспертом-2

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Президент во время встречи с Владимиром Кухаревым сделал акцент на благоустройстве территорий вдоль водоемов. Как будут благоустраиваться эти территории?

Зоны отдыха вдоль водоемов, экотропы и биотопы – чем еще удивляет Минск? Поговорили с экспертом-4

Валентин Шатравко, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
В основном это работы вдоль Слепянской водной системы и реки Свислочь. Особенно активно эти работы ведутся на озелененных территориях, которые примыкают к водным объектам. Это уборка сухостойных деревьев, это уборка наклоненных, поваленных, усохших. И эта работа к 1 мая должна быть завершена. Наведя порядок около водных объектов, мы получили определенные зоны отдыха, на которых минчане могут и будут с удовольствием отдыхать. Но я хотел бы сказать, что мы получили не экологические тропы. Мы получили зоны отдыха около водных объектов. Экологические тропы – это специальные маршруты, которые оборудуются, чтобы, гуляя по ним, получить дополнительную информацию о том, на какой территории мы находимся, что здесь произрастает, что обитает, за чем можно понаблюдать и так далее.

Зоны отдыха вдоль водоемов, экотропы и биотопы – чем еще удивляет Минск? Поговорили с экспертом-6

Екатерина Забенько:
Это, наверное, еще очень актуально среди школьников, которые ходят и читают, изучают эти картинки. Много где есть QR-коды, есть интересные, необычные лабиринты. И что примечательно, все это в центре столицы фактически.

Зоны отдыха вдоль водоемов, экотропы и биотопы – чем еще удивляет Минск? Поговорили с экспертом-8

Валентин Шатравко:
Да, мы 4 апреля открывали возобновленную тропу «Город птиц», уникальный объект посреди города, болотная система, на которой и обитают очень много птиц, за которыми можно вживую наблюдать. Очень активно используется школьниками для проведения уроков, для изучения окружающей среды.

Зоны отдыха вдоль водоемов, экотропы и биотопы – чем еще удивляет Минск? Поговорили с экспертом-10

Екатерина Забенько:
Сколько биотопов было открыто и предоставлено также для прогулок людей? Фактически люди оказываются на территории природы, не тронутой человеком.

Валентин Шатравко:
В городе у нас есть два биотопа на сегодня. Это верховое болото и леса, расположенные на возвышенностях. Это места, которые предназначены не совсем для прогулок, а для посещения и для изучения.

Подробнее в видео.

# Год благоустройства # Экология # Валентин Шатравко # Екатерина Забенько

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