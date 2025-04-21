Зоны отдыха вдоль водоемов, экотропы и биотопы – чем еще удивляет Минск? Поговорили с экспертом

Поговорили о том, как важно заниматься благоустройством нашей общей земли, быть экологичными и ценить уникальность белорусской природы. А также рассказали, какие сюрпризы готовят для минчан и гостей столицы озеленители и дизайнеры. Это ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Президент во время встречи с Владимиром Кухаревым сделал акцент на благоустройстве территорий вдоль водоемов. Как будут благоустраиваться эти территории?

Валентин Шатравко, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

В основном это работы вдоль Слепянской водной системы и реки Свислочь. Особенно активно эти работы ведутся на озелененных территориях, которые примыкают к водным объектам. Это уборка сухостойных деревьев, это уборка наклоненных, поваленных, усохших. И эта работа к 1 мая должна быть завершена. Наведя порядок около водных объектов, мы получили определенные зоны отдыха, на которых минчане могут и будут с удовольствием отдыхать. Но я хотел бы сказать, что мы получили не экологические тропы. Мы получили зоны отдыха около водных объектов. Экологические тропы – это специальные маршруты, которые оборудуются, чтобы, гуляя по ним, получить дополнительную информацию о том, на какой территории мы находимся, что здесь произрастает, что обитает, за чем можно понаблюдать и так далее.

Екатерина Забенько:

Это, наверное, еще очень актуально среди школьников, которые ходят и читают, изучают эти картинки. Много где есть QR-коды, есть интересные, необычные лабиринты. И что примечательно, все это в центре столицы фактически.

Валентин Шатравко:

Да, мы 4 апреля открывали возобновленную тропу «Город птиц», уникальный объект посреди города, болотная система, на которой и обитают очень много птиц, за которыми можно вживую наблюдать. Очень активно используется школьниками для проведения уроков, для изучения окружающей среды.