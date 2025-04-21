Сколько тысяч цветов украсят столицу в 2025 году, рассказали в «Минскзеленстрое»

Поговорили о том, как важно заниматься благоустройством нашей общей земли, быть экологичными и ценить уникальность белорусской природы. А также рассказали, какие сюрпризы готовят для минчан и гостей столицы озеленители и дизайнеры. Это ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Екатерина Короткина, заместитель генерального директора УП «Минскзеленстрой»:

В этом году предприятиями системы «Зеленстрой» с наступлением благоприятного периода для посадок цветочных растений – конец апреля, начало мая – мы высаживаем виолу. Тот цветочек, который наиболее устойчивый к небольшим перепадам температуры, даже ночным в мае. Ну а далее, с середины мая мы продолжим посадку и в этом году планируем где-то 1 миллион 400 тысяч штук однолетних цветочных растений. Это и посадки в плоскостные цветники, это и цветочное оформление основных магистралей улиц, на ограждения ящики вывешиваем. Кстати, таких ящиков появится около 32 тысяч. Соответственно, далее уже малые архитектурные формы, цветочные конструкции. Что касается многолетних цветочных растений, то данную работу мы планируем начать ориентировочно с середины июня. В планах у нас высадить более 100 тысяч многолетников.