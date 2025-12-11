7 дней остаётся до второго заседания VII Всебелорусского народного собрания

Ровно неделя осталась до старта одного из важнейших политических событий года в стране. 18-19 декабря пройдет второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. Это стратегический диалог, где будут обсуждаться ключевые вопросы социально-экономического развития, программы пятилетки, кадровые решения и инициативы регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВНС – это не просто площадка для выступлений, а инструмент всенародного обсуждения. Главная цель – новое качество жизни белорусов. На это влияет в том числе развитие территорий. В этом уверена Светлана Ворошко. Благоустройство, создание комфортной среды, внимание к малым населенным пунктам – эти принципы легли в основу ее предложений.

Светлана Ворошко, главный редактор Бешенковичской районной газеты «Зара», делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Все семь приоритетов, которые обозначены в программе, важны. Безусловно, это демографическая безопасность, это здоровье нации, это развитие регионов. Будут сильные регионы – будет сильная страна. Конечно же, важна сильная экономика – это производство, это рабочие места. На ближайшую пятилетку в нашем районе будет реализовываться около 20 инвестиционных проектов. Строятся новые молочно-товарные комплексы. Все это даст импульс в развитие экономики. А это значит, что наши дети будут жить в нашем регионе, будут учиться, будут воспитываться, развиваться.

Один из ключевых вопросов предстоящего заседания ВНС – программа социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку. В ней отражено семь ключевых приоритетов: национальная демографическая безопасность, развитие человеческого потенциала, качественное образование, создание удобной среды для жизни, рост конкурентоспособности, сильные регионы, развитие оборонного сектора экономики, реализация туристического потенциала.