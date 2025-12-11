Хренин: идёт разжигание ненависти к славянской цивилизации и нашему народу

Евросоюз вновь закладывает курс на тотальную милитаризацию. Таким образом европейские политики отодвигают социальные нужды своих же граждан на второй план. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. О предупреждении геноцида и наказании за него сегодня, 11 декабря, говорят в Минске на Международной научно-практической конференции. Ее приурочили к 77-летию со дня принятия соответствующей Конвенции ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам экспертов, насаждение либерального глобализма в Европе на протяжении десятилетий привело к нравственной деградации и бездуховности. Это создает благоприятные условия для нацизма, который опирается на упадок нравов, низкую культуру и стереотипное мышление масс.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: Мы сегодня видим, что идет разжигание ненависти к славянской цивилизации, нашему народу. Идет переписывание истории, тех фактов. И именно в этой обстановке очень важно, чтобы голос наш, белорусов, звучал громко на весь мир. И мы должны показывать те зверства, которые происходили на территории именно нашей страны. Мы не должны допустить повторения.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Нам очень важно, крайне важно, всем сегодня, как никогда, сплотиться. Плечом к плечу, как в послевоенный период, после Великой Отечественной войны, бить в набат и говорить всем. Нельзя, нельзя допустить того, чтобы неонацизм, нацисты XXI века здесь диктовали политику, навязывали нам свое видение мира.

В Минске на конференции впервые прозвучало заявление о недостатках материалов Нюрнбергского процесса, подкрепленное новыми доказательствами. Так, в геноциде участвовали не только подразделения СС. Значительную часть карательных операций проводили и солдаты вермахта. Генпрокуратура Беларуси планирует в 2026 году направить в суд не менее семи уголовных дел против нацистских палачей.