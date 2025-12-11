Лукашенко – Бастрыкину: мы придерживаемся одной линии, одной позиции

Как отметил Президент Беларуси, это не визит вежливости, всегда есть вопросы, которые необходимо обсудить. Так, глава правоохранительного ведомства России проинформировал Александра Лукашенко о предстоящей рабочей встрече с белорусскими специалистами. На ней будут подведены итоги сотрудничества следственных комитетов двух стран за нынешний год, также обсудят перспективы на 2026-й.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я все прекрасно понимаю, но ваш визит в Беларусь я всегда расцениваю очень важным. И нашу с вами встречу, и ваш визит ко мне – это не только визит вежливости. Есть о чем поговорить, обсудить вопросы. Мы с вами придерживаемся одной линии, одной позиции. У нас никогда не было расхождений при оценке внутренних, внешних факторов существования России и Беларуси. Поэтому для меня очень важно, что вы хоть на несколько минут, но заглянете ко мне, и мы сможем сверить часы. Для меня это, подчеркиваю, очень важно. Вы истинный не только мой друг, но и нашего белорусского народа. Слежу внимательно, насколько это возможно, за вашей работой.

Одним из основных направлений сотрудничества следственных комитетов Беларуси и России является правовая взаимопомощь по уголовным делам. За 11 месяцев 2025 года специалисты работали в таком ключе более 300 раз. На повышение качества и уровня сотрудничества влияют и периодические встречи. Совместные заседания проводят с 2016 года. Как подчеркнул Александр Бастрыкин, личное общение не заменит никакие бумажные отчеты.

Отметим, уровень преступности в Беларуси с начала 2025 года продолжает снижаться. Количество краж уменьшилось на 30 % по сравнению с 2024-м. Продолжается работа по профилактике преступлений. Особое внимание – детской преступности.