Упорство и верность науке! Узнали, как молодая белоруска строит карьеру в физике элементарных частиц

История о том, как упорство и верность науке ломают все стереотипы, – в нашем материале.

Вносят свой вклад и в физику, ломая стереотипы и совершая открытия. Среди них и Дарья Василевская – старший научный сотрудник Института физики. Сейчас в составе группы она работает в двух мировых экспериментах.

2026-й объявлен в Беларуси Годом женщины, и это еще одно доказательство: для представительниц прекрасного пола нет ничего невозможного. Согласно статистике, половина исследователей в Национальной академии наук Беларуси – женщины. Наши соотечественницы наиболее успешны в педагогических и экономических науках, химии и медицине, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дарья Василевская, старший научный сотрудник Института физики НАН Беларуси:

В Институте физики я уже работаю 7 лет. Сейчас я работаю в Центре физики элементарных частиц старшим научным сотрудником. У меня самая простая семья, у нас никогда никто не касался науки. Я буду первой в своей династии, кто работает в научной сфере. В течение 5 лет после окончания магистратуры мне удалось защитить кандидатскую диссертацию по специальности «Физика атома и атомных явлений».

Председателем Совета молодых ученых Института физики я стала в 2022 году. Это работа, взаимодействие с людьми, популяризация науки. У нас круглогодично организуются различные конференции, лекции для школьников, экскурсии для ученых, студентов, школьников в Институт физики, в другие организации и отделения.

Наша группа сейчас работает в двух мировых экспериментах. Первый эксперимент – это эксперимент COMET в Японии. Он сейчас находится на стадии строительства. Наша группа занимается компьютерным моделированием различных детекторных процессов и созданием прототипа-детектора.