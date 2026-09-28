Новости по тегу #Ремонт

Новые транспортные артерии свяжут между собой соседние микрорайоны.
Дом на Ленина, 9 в Минске, который сильно пострадал от пожара в конце июня, возвращается к жизни. Восстановление крыши подходит к концу. Позади самый сложный пласт работы: деревянный каркас полностью готов, сейчас рабочие укладывают финальное металлическое покрытие.
На объекте прошло рабочее совещание под руководством заместителя председателя Мингорисполкома Олега Корзуна.
В Минской области завершается подготовка колледжей к новому учебному году. На эти цели направлен 21 миллион рублей.
Работы ведутся по графику и с использованием новейших технологий.
За 2026 год в Минске запланировано обновить 1,9 миллиона квадратных метров дорожного полотна.
Сооружение длиной более 180 метров будет отвечать всем современным стандартам: широкие полосы, удобные тротуары и отдельная велодорожка.
В настоящий момент специалисты приступили ко второму этапу работ из четырех запланированных.
Работы будут вестись в сторону Старовиленского тракта от переулка Червякова. Они пройдут в три этапа, первый из которых уже стартовал.
Судя по масштабу, это будет не разовое событие, а полноценное летнее пространство.
«Программа была тщательно разработана. Конечно, ее утвердили. Я думаю, жители города уже это ощутили на себе».
«В зимний период максимально неблагоприятное погодное условие для покрытия проезжей часть. Это переходы температуры через ноль – процессы оттаивания, замерзания. Именно в этот период максимально образуется ямочность».
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