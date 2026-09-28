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Новости по тегу #Ремонт

В Минске построят 3 новых путепровода через железную дорогу и мост через Свислочь
28 сентября 2026 17:42

В Минске построят 3 новых путепровода через железную дорогу и мост через Свислочь

Кухарев проверил восстановление пострадавшего от пожара дома в центре Минска
13 августа 2026 17:28

Кухарев проверил восстановление пострадавшего от пожара дома в центре Минска

Ремонт моста через Свислочь в Минске идет с опережением графика
04 августа 2026 18:01

Ремонт моста через Свислочь в Минске идет с опережением графика

В Минской области на ремонт общежитий колледжей направлено 14 млн рублей
04 августа 2026 13:55

В Минской области на ремонт общежитий колледжей направлено 14 млн рублей

В 2026 году в Минской области отремонтируют более 630 километров дорог
06 июля 2026 14:07

В 2026 году в Минской области отремонтируют более 630 километров дорог

Не менее 30 мостов в Минске отремонтируют до 2030 года
16 июня 2026 18:10

Не менее 30 мостов в Минске отремонтируют до 2030 года

Ремонт моста на въезде в Вилейку планируют завершить к сентябрю
27 мая 2026 14:20

Ремонт моста на въезде в Вилейку планируют завершить к сентябрю

На путепроводе улицы Алибегова началась вторая очередь ремонтных работ
27 мая 2026 07:23

На путепроводе улицы Алибегова началась вторая очередь ремонтных работ

В Минске расширят Долгиновский тракт – сколько времени это займет
08 мая 2026 11:26

В Минске расширят Долгиновский тракт – сколько времени это займет

Какой будет обновленная площадка у Дворца спорта в Минске? Побывали на месте – вот что уже изменилось
28 апреля 2026 10:07

Какой будет обновленная площадка у Дворца спорта в Минске? Побывали на месте – вот что уже изменилось

Строительство новых объектов – о госпрограмме «Дороги Беларуси» поговорили с депутатом Мингорсовета
03 апреля 2026 14:38

Строительство новых объектов – о госпрограмме «Дороги Беларуси» поговорили с депутатом Мингорсовета

Температурные качели – как неблагоприятные погодные условия сказываются на дорожном покрытии
23 марта 2026 18:00

Температурные качели – как неблагоприятные погодные условия сказываются на дорожном покрытии