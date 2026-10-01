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Новости по тегу #Дорожное движение

В Могилеве школьник катался на велосипеде по проезжей части
01 октября 2026 14:53

В Могилеве школьник катался на велосипеде по проезжей части

ГАИ рекомендует проверять документы перед поездкой
15 сентября 2026 05:52

ГАИ рекомендует проверять документы перед поездкой

ГАИ усиливает контроль за велосипедистами
14 сентября 2026 05:53

ГАИ усиливает контроль за велосипедистами

Сколько белорусов обратились для регистрации СПМ до 1 сентября?
07 сентября 2026 19:33

Сколько белорусов обратились для регистрации СПМ до 1 сентября?

В Минске проведут свыше 85 мероприятий по обеспечению безопасности вблизи учреждений образования
24 июня 2026 18:06

В Минске проведут свыше 85 мероприятий по обеспечению безопасности вблизи учреждений образования

Какие решения помогут минчанам не стоять в пробках – объяснил депутат Мингорсовета
12 июня 2026 15:06

Какие решения помогут минчанам не стоять в пробках – объяснил депутат Мингорсовета

Минтранс вводит ограничения нагрузок на дороги в Беларуси
14 мая 2026 07:58

Минтранс вводит ограничения нагрузок на дороги в Беларуси

ГАИ проводит проверку автобусов и маршруток в Минске
18 марта 2026 17:45

ГАИ проводит проверку автобусов и маршруток в Минске

В Беларуси существенно снизилось количество ДТП с участием самокатов и велосипедов
17 марта 2026 07:41

В Беларуси существенно снизилось количество ДТП с участием самокатов и велосипедов

ГАИ усилила контроль за автобусами в Минске
17 марта 2026 06:34

ГАИ усилила контроль за автобусами в Минске

Как обеспечивают безопасность во время ремонта и эксплуатации путепроводов – объяснил эксперт
16 февраля 2026 18:32

Как обеспечивают безопасность во время ремонта и эксплуатации путепроводов – объяснил эксперт

В Беларуси меняется порядок допуска автомобилей к участию в дорожном движении
11 февраля 2026 06:31

В Беларуси меняется порядок допуска автомобилей к участию в дорожном движении