Новости по тегу #Дорожное движение

Городские камеры зафиксировали весь маршрут юного гонщика.
Несвоевременная проверка документов может обернуться штрафами, лишними расходами и серьезными проблемами на дороге.
При пересечении проезжей части необходимо спешиваться.
«Обратилось более 7 000 граждан со своими транспортными средствами, чтобы определить, что это: мопед, мотоцикл или средство персональной мобильности».
В 2026 году на участках улично-дорожной сети Минска, прилегающих к учреждениям образования и проходящим по маршрутам «дом – школа – дом» запланировано 85 мероприятий.
Радиально-кольцевая транспортная система, когда внутри города есть кольца, по которым можно беспрепятственно попасть в любую точку города.
Ограничения являются временными. Они будут действовать с 25 мая по 31 августа текущего года.
В ГАИ напоминают: в автобусах и маршрутках лучше держаться за поручни. Если водитель резко затормозит, можно упасть и травмироваться. В случае происшествия необходимо сообщить водителю – он вызовет скорую и сообщит в ГАИ.
Количество ДТП с участием средств персональной мобильности снизилось на 50%.
В центре внимания – техническое состояние автобусов, исправность систем безопасности и то, как водители соблюдают правила дорожного движения.
«Мониторинговая система преднапряженного состояния рабочих поверхностей – это вертикальные датчики отклонения от вертикали и прогибов железобетонных балок, которые позволяют контролировать распределение нагрузок по пролету путепровода и прогнозировать возможные вероятные возникновения дефектов».
Теперь автовладельцам не нужно обращаться в диагностические станции за обязательным разрешением. Документ можно получить в электронном виде – через единый портал «Е-Паслуга».
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