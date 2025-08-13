С 18 по 21 сентября в Москве пройдут Дни Минска

Дни Минска пройдут в Москве в первый месяц осени. Мероприятия стартуют 18 и завершатся 21 сентября, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Об этом шла речь во время встречи председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с министром правительства российской столицы – руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергеем Череминым. В программе – бизнес-форум, концерты и спортивные состязания. Кроме того, в рамках Дней белорусской столицы будет организована выставка-ярмарка товаров, а также пройдут отраслевые круглые столы. Запланированы и другие мероприятия, направленные на укрепление партнерских связей между Москвой и Минском.

Илона Илларионова, заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Дни Минска – это всегда масштабное событие. Уже большое количество предприятий, организаций города, представителей нашего бизнеса высказали свое пожелание, в принципе, участвовать в этом форуме. Поэтому мы рассчитываем на достаточно такое широкое представительство при проведении этого форума в Москве. Мы проводим онлайн-телемосты по различным сферам и направлениям. Это и социальная защита, это образование, здравоохранение. Поэтому, я думаю, что около 20 мероприятий в целом в рамках Дней Минска состоится.

Договоренность о регулярном проведении Дней Москвы в Минске и Дней Минска в Москве была достигнута в декабре 2024 года. Такое решение было принято в ходе рабочего визита в Беларусь мэром столицы России Сергеем Собяниным и председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым.