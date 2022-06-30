Польша не успевает достроить забор в Беловежской пуще

Ранее замминистра внутренних дел соседней страны заявлял, что строительство заграждения будет завершено в конце июня. Сейчас видно, что строители в сроки не укладываются. Протяженность сухопутной границы Беларуси и Польши – 186 километров по внешним границам Гродненской и Брестской областей. При этом забор прошел через Беловежскую пущу и уже стал источником повышенной угрозы. Регулярно фиксируются случаи гибели животных. Действия польских властей нарушают положения многих международных договоров. В связи с этим постоянные комиссии Палаты представителей приняли заявление о пограничном заборе. Наша сторона призывает еврочиновников прекратить нанесение ущерба природоохранным территориям.