«Не только детям интересно». Масштабная выставка белоруской техники откроется в рамках Форума регионов

Новости Беларуси. Укрепление межрегионального сотрудничества и улучшение процессов интеграции Союзного государства. IX Форум регионов Беларуси и России стартовал в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В это время на площади Ленина в Гродно готовится к открытию масштабная выставка техники белорусских производителей. Она уже вызвала настоящий фурор у жителей. Тут нет отбоя от желающих сфотографироваться с отечественными гигантами машиностроения. БелАЗы, МАЗы, трактора МТЗ, комбайны от «Гомсельмаш», лидские и бобруйские сельскохозяйственные агрегаты. Презентация техники начнется в 16:00. А мы уже узнали, какие будут сюрпризы и какие впечатления у людей. Как не думать о санкциях и наладить импортозамещение? Подробнее здесь.

Пришли посмотреть на выставку. Интересно очень, такое, наверное, впервые в Гродно, поэтому очень интересно посмотреть, что у нас за техника есть. Не только детям интересно, но и нам, взрослым.

Мне нравится выставка.

Юлия Малич, начальник отдела стратегического развития Белорусского автомобильного завода:

Основной рынок для нашей компании это Российская Федерация, так как наша техника работает во всех хозяйствах, которые добывают полезные ископаемые. Это уголь, медь, золото. Алмазы в Якутии. Стратегические направления нашей компании – это расширение сотрудничества и импортозамещение, как и для всех в данной ситуации.