Как Нацбиблиотека помогает в борьбе с коронавирусом: «Мы бесплатно предоставили в открытом доступе всем медикам информацию»

Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Была ВОЗ, приезжала комиссия – в принципе, достаточно позитивная оценка дана, но продолжается вот эта истерия в телеграм-каналах, продолжается самая подлая циничная… Люди просто капитализируют свои эти телеграм-каналы, просто банально зарабатывают на этом деньги.

Политолог: «Почему в РФ под домашним арестом оказались миллионы людей без необходимых на то процессуальных оснований?»

Вадим Боровик, председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодёжных организаций:

Меняют совесть на лайки и на деньги.

Игорь Марзалюк:

В связи с этим, как вы видите эту проблему в информационной сфере?