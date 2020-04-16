Как Нацбиблиотека помогает в борьбе с коронавирусом: «Мы бесплатно предоставили в открытом доступе всем медикам информацию»

Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Была ВОЗ, приезжала комиссия – в принципе, достаточно позитивная оценка дана, но продолжается вот эта истерия в телеграм-каналах, продолжается самая подлая циничная… Люди просто капитализируют свои эти телеграм-каналы, просто банально зарабатывают на этом деньги.
Политолог: «Почему в РФ под домашним арестом оказались миллионы людей без необходимых на то процессуальных оснований?»
Вадим Боровик, председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодёжных организаций:
Меняют совесть на лайки и на деньги.
Игорь Марзалюк:
В связи с этим, как вы видите эту проблему в информационной сфере?
Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Да, вы знаете, в социальных системах есть такая точка бифуркации, когда общество очень легко сбить небольшими усилиями с фундамента, если этот фундамент хилый, если нет устойчивых принципов, если нет устойчивых, заложенных, долговременных традиций.
Мы все хорошо помним, когда строилась библиотека, было много рассуждений, но глава государства тогда настоял: нам надо построить современную библиотеку, которая обеспечит надёжное информационное обеспечение общества. И мы сейчас имеем доступ к мировым информационным ресурсам по всем направлениям, мы имеем открытые виртуальные читальные залы. Во всех ВУЗах нашей страны, во всех научных медицинских центрах. Мы имеем сегодня электронную доставку документов в любую точку Беларуси, ровно, как и планеты.
И вот, например, как только начался первый результат коронавируса в научном сообществе, коллеги со всего мира предоставили информацию, и мы бесплатно предоставили в открытом доступе всем медикам информацию по коронавирусу. Это не фейки, это не эмоциональное рассуждение идей, далёких от медицины. Просто всех это волнует, все высказываются. Это замеры научных лабораторий, специалистов, которые ночь работали – утром отдали эту информацию, мы отдали это, в первую очередь, в центр эпидемиологии, другим. Это есть фундамент, который позволяет спокойно работать.