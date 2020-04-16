Президент Беларуси требует взвешенного подхода при амнистии осуждённых за наркопреступления

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует взвешенного подхода при амнистии осужденных за наркопреступления.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, об этом Президент Беларуси заявил 16 апреля на совещании по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Александр Лукашенко отметил, что по его поручению Верховный Суд подготовил проект закона об амнистии. Это акт гуманизма, который государство проявляет к осужденным в преддверии 75-летия Великой Победы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В данном документе отражены все ранее озвученные мною подходы к определению круга лиц, подпадающих под амнистию. В нынешнем году такой перечень расширен. В него включены несовершеннолетние распространители наркотиков в составе организованной группы и осужденные за коррупцию. Для этих категорий преступников предложено сократить срок отбывания наказания на один год.

В этой связи Президент поинтересовался у участников совещания, будет ли это правильно и не будет ли данным решением поставлена под сомнение вся работа, которая проводится судами и иными правоохранительными органами.

Александр Лукашенко:

Сегодня, когда принятые меры в сфере борьбы с наркооборотом, как мне докладывают, позволили переломить ситуацию, мы должны действовать обдуманно.

Президент заметил, что к уголовной ответственности привлечено немало молодежи, многие из них отбывают наказание впервые. Поэтому было поручено отдельно проработать вопрос о возможности помилования таких лиц.

Александр Лукашенко:

Надо признать, что ответственность за такую молодежь в том числе и на взрослых. Не смогли уследить за этими подростками ни родители, ни педагоги. Бесспорно прослеживается недостаточность профилактических мер со стороны государственной системы. Наша задача – обеспечить не только неотвратимость наказания за содеянное, но и скорейшую социализацию таких лиц.

Глава государства особо подчеркнул, что не должно быть снисхождения к закоренелым сбытчикам получавшим легкие деньги.

Александр Лукашенко:

Речь может идти лишь о помиловании людей, которые не представляют опасности для общества и государства.