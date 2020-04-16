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«Приятно, что мы не одни». Самодельные маски передали в Круглянскую районную больницу школьники и учителя

16 апреля 2020 08:56
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Новости Беларуси. Школьники и учителя из круглянских школ решили провести время каникул с пользой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Приятно, что мы не одни». Самодельные маски передали в Круглянскую районную больницу школьники и учителя-1

Ребята самостоятельно выбирали ткани, искали образцы и мастерили медицинские маски. И сегодня хенд-мейд средства защиты передали врачам Круглянской районной больницы. Пока ребята отшили 80 масок, но на этом останавливаться не планируют.

«Приятно, что мы не одни». Самодельные маски передали в Круглянскую районную больницу школьники и учителя-4

Кристина Воропаева, педагог-организатор Круглянской школы № 2:
Дети сейчас находятся на домашнем обучении. Они стараются помогать. И я думаю, что мы будем продолжать в том же духе. Если мы будем все вместе делать, то, скорее всего, у нас все получится.

«Приятно, что мы не одни». Самодельные маски передали в Круглянскую районную больницу школьники и учителя-7

Инна Турко, главный врач Круглянской центральной районной больницы:
Нам действительно приятно, что мы не одни. Нас видят, нас понимают, нам пытаются помочь. Мы, в свою очередь, будем делать все, чтобы район наш был благополучный, была вообще благополучная ситуация и в районе, и в области. Свой посильный вклад в это будем вносить. Спасибо огромное за помощь.

«Приятно, что мы не одни». Самодельные маски передали в Круглянскую районную больницу школьники и учителя-10

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В подобных благотворительных акциях сейчас участвуют многие белорусы. Помощь в виде масок, средств защиты и горячих обедов для врачей и медсестер – любой отклик для медиков сейчас как никогда важен.

«Приятно, что мы не одни». Самодельные маски передали в Круглянскую районную больницу школьники и учителя-13

# Коронавирус # общество # Кристина Воропаева # Инна Турко # Фотофакт

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