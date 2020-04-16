«Приятно, что мы не одни». Самодельные маски передали в Круглянскую районную больницу школьники и учителя

Новости Беларуси. Школьники и учителя из круглянских школ решили провести время каникул с пользой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребята самостоятельно выбирали ткани, искали образцы и мастерили медицинские маски. И сегодня хенд-мейд средства защиты передали врачам Круглянской районной больницы. Пока ребята отшили 80 масок, но на этом останавливаться не планируют.

Кристина Воропаева, педагог-организатор Круглянской школы № 2:

Дети сейчас находятся на домашнем обучении. Они стараются помогать. И я думаю, что мы будем продолжать в том же духе. Если мы будем все вместе делать, то, скорее всего, у нас все получится.