Политолог: «Почему в РФ под домашним арестом оказались миллионы людей без необходимых на то процессуальных оснований?»

Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Вадим Боровик о ситуации с коронавирусом: «Молодцы, государственные СМИ – освещают объективно»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

В отдельных телеграм-каналах просто зашкаливает истерия. Дело не в том, что кто-то что-то пишет. Но за слова отвечать надо. Президент нашей страны очень резко и негативно высказался по поводу определённых российских масс-медиа, которые в гротескном таком варианте, язвительно, оскорбительно высмеивают те меры, которые в нашей стране применяем для того, чтобы купировать эту беду. Кому это надо?

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Александр Шпаковский, политический аналитик:

Ситуация какова? Ни один локальный вооружённый конфликт в мире в период пандемии коронавируса не остановят. Соответственно, не останавливается информационная война, и те, так сказать, атаки информационные, которые против нашей страны были в предыдущие годы, в предыдущее время, они существуют и сейчас. Просто они дополнили ситуацию коронавируса, которую определённые силы хотят использовать в политических целях.

Если мы берём, так сказать, наших восточных соседей, там есть совершенно конкретные оппоненты как Беларуси, так и Лукашенко. Почему? Потому что интересы очень сильно расходятся. В первую очередь, в топливно-энергетическом комплексе. Мы заинтересованы в чём? Покупать нефть и газ в соответствии с теми договорами, которые были заключены, интеграционными. Они заинтересованы в максимизации прибыли. Вот отсюда, собственно говоря, и появляется вся эта грязь.

Кроме того, есть ещё один момент. Через некоторое время, когда придёт время собирать камни, и когда станет понятно, чей пусть был правильным, может быть, и их путь был правильным, а не наш – сейчас ещё не время об этом рассуждать. Но через какой-то вот момент общество задаст вопрос: а почему же в Российской Федерации под домашним арестом оказались миллионы людей без необходимых на то процессуальных оснований? Это ведь, на самом деле, так.