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«Как можно раньше попробовать себя в качестве представителя от народа». Александр Лукьянов рассказал, о чём мечтают активисты БРСМ

04 марта 2022 20:38
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Новости Беларуси. Белорусы сделали выбор в пользу эволюционных преобразований политической системы. Об этом 4 марта заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии подписания Решения республиканского референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Как можно раньше попробовать себя в качестве представителя от народа». Александр Лукьянов рассказал, о чём мечтают активисты БРСМ-1

Символично, что обновленная версия Основного закона вступит в силу 15 марта, когда в Беларуси отмечают день Конституции. Но это ведь только начало. Начало нового этапа нашего совместного будущего. И здесь есть над чем потрудиться.

«Как можно раньше попробовать себя в качестве представителя от народа». Александр Лукьянов рассказал, о чём мечтают активисты БРСМ-4

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
От актива Белорусского республиканского союза молодежи и в целом от всей молодежи, конечно, одно из самых таких ярких пожеланий – как можно раньше попробовать себя в качестве представителя от народа, который может на таком высоком представительном уровне, где от главы государства до простого труженика из села или студента, учащегося в магистратуре, аспирантуре, принять участие в выработке важнейших решений, утверждении каких-то постулатов для развития нашей страны.

Найти ответы на эти и множество других вопросов, которые вытекают из изменений главного закона предстоит максимум за два года. Такой дедлайн очертил глава государства. На этом пути к воплощению в жизнь задуманных перемен нам не будет просто, но тем вывереннее и четче будут наши решения, за которые нести ответственность каждому из нас.

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# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Александр Лукьянов # Фотофакт

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