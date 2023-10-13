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Как молодёжь Беларуси привлекают к работе в АПК? Прокомментировали в Минсельхозпрод

13 октября 2023 17:51
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Цифровизация сельского хозяйство открывает двери для решения еще одного весьма важного вопроса – это приток молодых кадров, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ. Сейчас молодежь по-прежнему воспринимает АПК как архаичную отрасль. Последние 20 лет не только в Беларуси, но и во всем мире престиж аграрного образования снижался.

Как молодёжь Беларуси привлекают к работе в АПК? Прокомментировали в Минсельхозпрод-1

Прогрессивные компании уже активно занимаются вовлечением будущего поколения в процессы трансформации отрасли. Кадры готовят не только со студенческой скамьи, а гораздо раньше.

Как молодёжь Беларуси привлекают к работе в АПК? Прокомментировали в Минсельхозпрод-4

В 2023 году в рамках сотрудничества Беларуси и России запущен проект «АгроНТИ». Он нацелен на внедрение в процесс школьного образования самых передовых технологий. Заявки на участие в нем подали уже почти полтысячи юных белорусов.

Как молодёжь Беларуси привлекают к работе в АПК? Прокомментировали в Минсельхозпрод-7

Евгений Бабич, заместитель начальника главного управления, начальник отдела информационных технологий Министерства сельского хозяйства и продовольствия:
В рамках этого проекта проводятся следующие конкурсы. «Добропчел» – применение информационных технологий в традиционном пчеловодстве. «Агрокосмос» – применение космоснимков в геоинформационных системах в помощь сельскому хозяйству. «Агробио» – применение биологической защиты и биологического развития сельскохозяйственных культур. «Агрокоптер» – применение беспилотной авиации в сельском хозяйстве. «Агроробот» – применение автоматизированных информационных технологий в управлении производства и выращивания сельскохозяйственной продукции. На сегодня в рамках этого конкурса было подано более 480 заявок, зарегистрировано порядка 300 участников.

Как молодёжь Беларуси привлекают к работе в АПК? Прокомментировали в Минсельхозпрод-10

Развитию точного земледелия способствует государство. Оно готово поддержать хозяйства, которые хотят и готовы перейти на цифровые колеса. До 30 % от стоимости проектов они могут получить из инновационных фондов регионов.

Как молодёжь Беларуси привлекают к работе в АПК? Прокомментировали в Минсельхозпрод-13

Государство, выступая в роли инвестора, рассчитывает на экономический эффект для национальной экономики, а потому бизнес-план должен сперва пройти ведомственную, а потом государственную экспертизу, конкурсный отбор и включение проекта в госпрограмму инновационного развития страны.

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Юлия Мычка # Фотофакт

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