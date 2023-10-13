«Я могу в считаные секунды посчитать площадь поля». Показываем полезное приложение для аграриев

Юлия Мычка, корреспондент:

Научно-фантастическое предсказание героини фильма «Дело было в Пенькове» сбылось. Лента 1958 года выпуска приоткрыла занавес будущего сельского хозяйства. Навигация, автопилоты, агродроны. Все это еще недавно казалось просто фантастикой, а сегодня становится буднями аграриев. И пусть цифровые технологии доступны в Беларуси не везде, но они уже дают свои первые результаты. Как цифра шагает по белорусским полям?

Татьяна Кокорина, главный агроном сельхозпредприятия «Новая Друть»:

Про точное земледелие я узнала еще будучи студентом, в 2005-2006 году активно об этом стали разговаривать и внедрять по всей Республике Беларусь.

Первые попытки познакомить белорусских аграриев с точным земледелием действительно были предприняты еще 20 лет назад. Но тогда из-за «цифровой незрелости» модные тенденции прошли мимо. Самая консервативная отрасль экономики очень недоверчиво смотрела в сторону новых решений. А тем временем в кармане каждого продвинутого агронома появился личный помощник – смартфон. Приложения в нем открывали новое окно возможностей – просто и быстро решать еще недавно сложные задачи.

Я могу в считаные секунды посчитать площадь поля, нежели вспомнить, что было 10 лет назад, когда с агрономической линейкой, в народе так называемой козой, мы тратили часы, чтобы обойти и посчитать площадь. Эффективное приложение упрощает работу агронома. Оно как будильник не дает проспать важные моменты на поле. Как отследить движение трактора в поле онлайн? Могилевские картофелеводы нашли инновационное решение – читайте далее.

Прошло 15 дней после посева. Должны быть всходы в фазе кущения. Нужно проверить, а вдруг они начали болеть. Оповещение приходит. Такое приложение – личная находка белыничского агронома и к цифровизации хозяйства отношения не имеет. Но оно наглядно демонстрирует, как далеко шагнул прогресс. И это только капля в море.

В точном земледелии контролировать можно все: от состояния почвы, работы техники в поле до качества и анализа урожая. Для крупных хозяйств – таких, как «Новая Друть», чья протяженность составляет 130 километров, цифра – глаза, которые ничего не проморгают, а будут контролировать каждый шаг аграриев. Это действительно очень большой объем, который нужно проехать ежедневно, чтобы проверить, все ли работы выполнены на должном уровне. А благодаря цифре, конечно, это будет сразу выведено на монитор. «Новая Друть» только на пороге цифровизации. Два месяца назад на один из тракторов здесь установили автопилот. Это один из первых этапов точного земледелия.

Андрей Крамков, механизатор сельхозпредприятия «Новая Друть»:

В 50+ тоже не надо бояться. Все не очень сложно. Даже за день можно все освоить и понять. А для молодежи это как iPhone. То есть это простой телефон. Они все это «проглотят» и будут с удовольствием работать. Роль механизатора теперь сводится к контролю за работой машины. Именно она по заданной программе сама вносит нужное количество семян или удобрений, поддерживает необходимую скорость, обеспечивает линейность движения в контуре поля. И, что важно, прямо на глазах увеличивает производительность труда.

Андрей Крамков:

Работать приходится не восемь часов, а немножко больше. Если без автопилота, то ты все время в напряжении, с автопилотом ты отдыхаешь за рулем. А с точки зрения экономистов тоже есть свои плюсы – нет огрех, пересева. Мы за! Татьяна Кокорина:

Мы провели следственный эксперимент. До установки в день сеет 27-30 гектаров, с установкой автопилота – 30-40, ближе к 40. Если вся наша посевная кампания – 15-20 дней, то результат будет сразу виден на глазах. Увеличиваем объем, сокращаем время. И немаловажный фактор – мы экономим не только трудоресурс, но и топливо, количество прохождения самого трактора на поле.

Посмотреть, как работает чудо-техника, приезжают представители «старой школы» АПК. Сегодня – бригадир животноводческого участка, а в прошлом – ветврач и руководитель одного из местных хозяйств Григорий Жуков уже успел сложить личное мнение о гаджетах в кабине.