Как Медведь и Чергинец в 1980 году олимпийский факел крали

Знакомые доказывали Александру Медведю – ему презентуют копию.

Николай Чергинец:

Я говорю: «Саш, а давай мы иначе сделаем. Давай совершим кражу!» «Какую кражу?» «Ты просто отдашь факел мне». «Как, ты же будешь на трибуне сидеть?» «Ты, когда будешь выносить факел из чаши стадиона, подойдёт человек и скажет, что он от меня. Ты ему отдай, а сам продолжай бежать».