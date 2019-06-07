Как Медведь и Чергинец в 1980 году олимпийский факел крали

Александр Медведь в 1980 году завершал в Минске эстафету олимпийского огня, зажёг его в чаше на стадионе «Динамо».
Александр Медведь в 1980 году завершал в Минске эстафету олимпийского огня, зажёг его в чаше на стадионе «Динамо».
Николай Чергинец, руководитель штаба по обеспечению безопасности стадиона «Динамо» во время Олимпиады-80:
Надо было зажечь этот факел (там был такой канал газовый, он зажигал – раз – пошёл вверх), затем спуститься опять вниз.
Протокол предписывал: спортсмен должен вернуться обратно и за чашей стадиона передать факел представителям НОК, а после чего получить трофей в дар, рассказали в фильме «Тайны Беларуси».
Знакомые доказывали Александру Медведю – ему презентуют копию.
Николай Чергинец:
Я говорю: «Саш, а давай мы иначе сделаем. Давай совершим кражу!» «Какую кражу?» «Ты просто отдашь факел мне». «Как, ты же будешь на трибуне сидеть?» «Ты, когда будешь выносить факел из чаши стадиона, подойдёт человек и скажет, что он от меня. Ты ему отдай, а сам продолжай бежать».
Спортсмен передал факел «своему человеку» и вбежал за трибуны с пустыми руками. Медведь соврёт представителю МОК, что символ Олимпиады отобрали правоохранители.
Николай Чергинец:
Они бросились в этот проход, а этот наш мент, дорогой мой, стоит в окружении других и, раскрыв рот, рассматривает это чудо. Отобрали!
Как Александр Медведь тушил олимпийский факел в ведре с водой: «Всунул, вода выкипела, ведро прогорело и начал плавиться бетон»