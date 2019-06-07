Онлайн-учительскую создали ученики минской гимназии: как она работает?

Многие родители сегодня задаются вопросом – как вырастить гения? Должен ли ребёнок заниматься исключительно наукой или спортом, а может быть творчеством, если есть способности? Попробуем найти ответы на примере одной из минских гимназий.

Александр Журик, ученик гимназии №13 Минска:

Мой проект предназначен для учащихся шестого класса. Называется он «Teaming information». И он помогает им усвоить тему видеоинформации.

В свои 12 Саша не только учится, но и сам учит педагогов. Семиклассник с лёгкостью на уроках информатики разрабатывает компьютерные программы и приложения. О таких, как он, говорят – родился с планшетом в руках. Александр Журик:

Во-первых, мой папа – программист. Во-вторых, мне это интересно. В-третьих, программисты получают нормальную зарплату.

Это уже не те уроки информатики, что были ещё 10 лет назад. Тон урокам теперь задают дети с огромным умственным потенциалом. Татьяна Николаева, ученица гимназии №13 Минска:

Всё-таки XXI век. И само черчение пересекается с 3D. Если есть видение, то тогда это, в принципе, несложно.

Мария Мамиргова, ученица гимназии №13 Минска:

Учителя приходили к нам на урок и говорили, что не могли найти в учительской журнал. Мы решили помочь нашим учителям и создали такое специальное приложение, в котором они могут посмотреть, где и что находится, и ещё общаться.

И если реальную учительскую можно заменить электронной, то настоящих педагогов виртуальные не заменят никогда, уверены школьники. Ведь кто ещё сможет так поддержать и искренне порадоваться за успехи своих учеников?!

Алексей Окушко, учитель информатики гимназии №13 Минска:

Сейчас роль учителя – это именно направить ученика, что бы он сам, например, в Интернете или из других источников искал знания. Я, как более направляющий, потому что, особенно в сфере информатики, ребята некоторые знают уже, мне кажется, больше, чем сами учителя. Танцы с трёх лет и активное знакомство с книгами в начальных классах. Юля среди сверстников – лучшая чтица. Юлия Тимчук, ученица гимназии №13 Минска:

Это какой-то другой мир, в котором я могу прожить жизнь персонажей. Может быть, научиться чему-то на их ошибках, узнать что-то новое для себя и открыть интересные факты.

А вот для Вадима предмет истории стал не просто уроком, а хобби. Среди последних увлечений школьника – изучение жизни рода Радзивиллов. Вадим Поляков, ученик гимназии №13 Минска:

Изучая их архивы, очень много можно узнать об истории не только этой семьи, династии, а вообще, всей Беларуси.

Дети учатся в одном англо-математическом классе, но настолько многогранны, что не перестают удивлять своих педагогов. Дима, к примеру, ещё в восьмом классе обогнал на олимпиаде по белорусскому языку девятиклассников. Вопреки общепринятому мнению, лауреат спецфонда Президента вундеркиндом себя не считает. Дмитрий Лазарчук, ученик гимназии №13 Минска:

Есть дети, которые намного умнее меня. Просто, мне кажется, если работать, то всё получится.

Юные белорусы уверяют: за здоровье и экологию можно не беспокоиться. На этот счёт у них есть свои задумки, которые, кстати, признали лучшими в мире на международной конференции в Кении.

Мария Лаврива, ученица гимназии №13 Минска:

Я участвовала в секции «Окружающая среда» и там заняла первое место, взяла золотую медаль. Антон Карпович, ученик гимназии №13 Минска:

Я изучаю проблемы перехода от химического метода борьбы с насекомыми-вредителями к биологическому. Хочу привлечь внимание к этой проблеме, потому что наше государство тратит достаточно большое количество денег на затраты в виде химической борьбы.