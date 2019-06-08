Как Александр Медведь тушил олимпийский факел в ведре с водой: «Всунул, вода выкипела, ведро прогорело и начал плавиться бетон»

В 1980 году на фирменном поезде «Белоруссия» в Минск прибыли гимнастка Ольга Корбут, а вместе с ней – олимпийский огонь, рассказали в фильме «Тайны Беларуси».
В 1980 году на фирменном поезде «Белоруссия» в Минск прибыли гимнастка Ольга Корбут, а вместе с ней – олимпийский огонь, рассказали в фильме «Тайны Беларуси».
Столица БССР встретила его праздничным митингом на Центральной площади. По устланному цветами проспекту Ленина легендарный факел пронесли легкоатлетка Мария Иткина, футболист «Динамо» Виктор Янушевский, учёный Владимир Лабунов и другие знаменитости.
На стадионе «Динамо» эстафету феерично завершил трёхкратный олимпийский чемпион Александр Медведь.
Минску с погодой в тот день не повезло. Факелоносцев на проспекте Ленина накрыл проливной дождь!
Александр Медведь, трёхкратный олимпийский чемпион:
Под впечатлением. Когда я появился на стадионе, весь стадион встал приветствовать. Это была большая радость и большой праздник.
Чтобы огонь не погас, олимпийский факел зарядили ракетным топливом. И потушить его было целым испытанием!
Александр Медведь:
Когда я подсоединил, загорелся факел – он горит, и таким пламенем! И, по неопытности, поставили просто ведро, чтобы я мог потушить. Когда я в ведро всунул этот факел, вода вся выкипела, ведро прогорело и начал плавиться бетон.