«Я просто рад и благодарен»: рассказываем, как Красный Крест вернул утерянный орден ветерана ВОВ потомкам

Новости Беларуси. Уникальная история случайно найденного ордена. Ее генеральный секретарь белорусского Красного Креста рассказала в нашей программе «В обстановке мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полгода назад в одном из контейнеров Красного Креста вместе с одеждой был обнаружен орден Великой Отечественной войны II степени. На тыльной стороне четко читался номер, потому волонтеры решили во что бы то ни стало найти родственников героя и вручить им награду. Что было потом – расскажет корреспондент Евгений Поболовец.

Вот он – этот волнительный момент. Павел впервые держит в руках орден деда. О том, что такая награда когда-то была вручена ветерану войны, ни он, ни другие родственники даже не догадывались.

Павел Мелещеня, внук Иосифа Мелещени:

Дедушка умер в 1993 году, 27 сентября. Он был жив, когда ее ему присвоили. Я просто рад и благодарен Красному Кресту за помощь.

Эта удивительная история началась полгода назад. Обычный контейнер Красного Креста, стандартная процедура сортировки.

Евгений Поболовец, корреспондент СТВ:

Таких контейнеров по сбору чистой одежды и обуви в Беларуси порядка 50-ти, в Минске – три. В какой именно контейнер опустили одежду, в которой был орден – неизвестно. Награду нашли уже на пункте сортировки Красного Креста при разборе одежды.

В вещах для Красного Креста иногда находят дорогие украшения. Бывает, что и золотые. Но орден – впервые! Для Андрея Богданова – а именно он и нашел реликвию, когда разбирал одежду – этот момент был особенно волнительным, ведь родной дед тоже воевал. Потому вручить награду родственникам героя, да еще и в год 75-летия освобождения Беларуси, было делом чести.

Андрей Богданов, главный специалист Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста:

Я принадлежу еще к тому поколению, которое помнит живыми участников Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Я помню своего деда. Чисто по-человечески награда должна найти своего героя. А если его нет в живых, значит, нужно передать в семью.

В этой истории множество неизвестных. Как и кто опустил в контейнер одежду вместе с орденом? Почему его нашли в Минске, если сам Иосиф Ильич жил в деревне Знаменка Житковичского района?

Инна Лемешевская, первый заместитель генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста:

Могли родственники продать дом и вещи забрать к себе. Тот же отец нашего Павла. А может быть, соседи какие-то вещи разобрали. Мы это расследование не проводили, для нас это было не столь важно.

В отличие от большинства других, эта история со счастливым концом. Порой найти родственников или владельцев таких находок просто невозможно.

Идаиль Герреро, главный специалист службы розыска Белорусского общества Красного Креста:

Подобные запросы, знаю по опыту коллег, заканчиваются тем, что не находят никого. Когда выяснилось, что можно, грубо говоря, прикоснуться к человеку, который является владельцем – это на самом деле очень волнительно. До сих пор руки трясутся.