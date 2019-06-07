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Худык: за прошлый год привлекли по экологической тематике около 6 миллионов долларов средств в Беларусь

07 июня 2019 17:27
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Новости Беларуси. На пути к зеленой экономике. Новогрудок 7 июня принимает национальный экологический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Худык: за прошлый год привлекли по экологической тематике около 6 миллионов долларов средств в Беларусь-1

Приветствие гостям и участникам направил Президент Беларуси. В город приехали более 1000 человек. В программе – выставки экологических проектов и «зеленой» продукции.

Худык: за прошлый год привлекли по экологической тематике около 6 миллионов долларов средств в Беларусь-4

Новогрудок как площадка для форума выбран не случайно: город стал лидером среди белорусских городов по использованию возобновляемых источников энергии. Здесь создан самый большой ветропарк страны, есть и свои солнечные станции. Неплохое подспорье для городской сети.

Худык: за прошлый год привлекли по экологической тематике около 6 миллионов долларов средств в Беларусь-7

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
За прошлый год привлекли только по экологической тематике около 6 миллионов долларов средств в Республику Беларусь. Это прежде всего направление природоохранной темы: это изменение климата, это работа со стойкими органическими загрязнителями, это обращение с отходами, это вовлечение общественности в управление экологическими процессами.

Худык: за прошлый год привлекли по экологической тематике около 6 миллионов долларов средств в Беларусь-10

Владимир Жевняк, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Я думаю, этот форум имеет перспективу. Но самое главное – чтобы наши люди понимали это и берегли нашу природу, наше достояние. На государственном уровне заверю, что мы взяли курс на экологически чистую страну и экологически чистые продукты. В нашей стране, соответственно, чистая экология, здоровые граждане, здоровая страна.

Худык: за прошлый год привлекли по экологической тематике около 6 миллионов долларов средств в Беларусь-13

Форум начался символично – с открытия дубово-липовой рощи. Поздно вечером в Новогрудке зажгут улицу с умным освещением, где автоматика регулирует яркость ламп в зависимости от времени суток и наличия людей на улице. Запланированы и другие мероприятия с приставкой «эко»: открытие обустроенного родника, зарыбление озера, закладка экологической тропы.

Худык: за прошлый год привлекли по экологической тематике около 6 миллионов долларов средств в Беларусь-16

# Экология # общество # Андрей Худык # Владимир Жевняк # Фотофакт

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