Перцов: литература никогда не исчезнет, как видеоролики в соцсетях

Нынешнее поколение, несмотря на время, проведенное в смартфонах, все равно выбирает печатную книгу. Об этом было заявили во время торжественного открытия XXXIII Минской международной книжной выставки-ярмарки. Она развернулась в административном комплексе на проспекте Победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приветствие участникам и гостям направил Александр Лукашенко. За годы проведения выставка-ярмарка стала одним из наиболее значимых и ярких событий не только в Беларуси, но и в международном масштабе. Ежегодно на ее площадках свои достижения демонстрируют крупнейшие издательства разных стран. А количество посетителей книжного форума только подтверждает: даже в век цифровых технологий печатная книга по-прежнему остается символом жизни, знания, духовности и культурной идентичности народов.