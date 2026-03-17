Перцов: литература никогда не исчезнет, как видеоролики в соцсетях

Нынешнее поколение, несмотря на время, проведенное в смартфонах, все равно выбирает печатную книгу. Об этом было заявили во время торжественного открытия XXXIII Минской международной книжной выставки-ярмарки. Она развернулась в административном комплексе на проспекте Победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приветствие участникам и гостям направил Александр Лукашенко. За годы проведения выставка-ярмарка стала одним из наиболее значимых и ярких событий не только в Беларуси, но и в международном масштабе.
Ежегодно на ее площадках свои достижения демонстрируют крупнейшие издательства разных стран. А количество посетителей книжного форума только подтверждает: даже в век цифровых технологий печатная книга по-прежнему остается символом жизни, знания, духовности и культурной идентичности народов.
Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Литература – это часть культуры. Причем это та часть культуры, которая не исчезнет, как многие видеоролики в популярных социальных сетях, как еще какие-то изданные на цифровых носителях произведения, будь то короткие или лонгриды.
Это то, что остается на полке и что сохраняет культуру того времени для будущих поколений. Поэтому мы можем знать, читать, видеть и понимать и чувствовать, что чувствовали, о чем переживали, какие события проживали наши предки, только из книг, которые нам достались в наследство. Также наши потомки благодаря книгам, в том числе и тем, которые представлены в рамках этой выставки, все равно будут судить про наше время именно по нашим книгам.