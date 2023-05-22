Как курс доллара связан с СВО? Мнения Алексея Авдонина и Георгия Грица

Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу «По существу» на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Почему доллар начинает будоражить? Все понимают, что за долларом должна быть промышленность, за промышленностью должен быть рынок. А у доллара нет ни промышленности, ни рынка.
Кирилл Казаков, СТВ:
Доллар. Американский долг. Эта история произойдет?
Алексей Авдонин:
Ничего не произойдет. Это все фикция, которую пускают, чтобы привлечь внимание. Обратите внимание, когда они рассматривают контрнаступ? На 1 июня. Это вообще два взаимосвязанных события.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Да, госдолг США впервые был монетизирован в 1917 году. Но в новейшей истории, начиная с 1960 года, 78 раз повышался уровень госдолга. И сегодня он составляет 130 % ВВП США. В то же время по регламенту он должен быть в два раза меньше, по требованию МВФ. С этой точки зрения понятно, что госдолг – не будет дефолт, а речь идет о рецессии. Стагнирует реальный сектор западных стран.
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