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Как курс доллара связан с СВО? Мнения Алексея Авдонина и Георгия Грица

22 мая 2023 19:52
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Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу «По существу» на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами. 

Как курс доллара связан с СВО? Мнения Алексея Авдонина и Георгия Грица-1

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:  
Почему доллар начинает будоражить? Все понимают, что за долларом должна быть промышленность, за промышленностью должен быть рынок. А у доллара нет ни промышленности, ни рынка.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Доллар. Американский долг. Эта история произойдет?  

Алексей Авдонин:  
Ничего не произойдет. Это все фикция, которую пускают, чтобы привлечь внимание. Обратите внимание, когда они рассматривают контрнаступ? На 1 июня. Это вообще два взаимосвязанных события.  

Как курс доллара связан с СВО? Мнения Алексея Авдонина и Георгия Грица-4

Георгий Гриц, экономический аналитик:  
Да, госдолг США впервые был монетизирован в 1917 году. Но в новейшей истории, начиная с 1960 года, 78 раз повышался уровень госдолга. И сегодня он составляет 130 % ВВП США. В то же время по регламенту он должен быть в два раза меньше, по требованию МВФ. С этой точки зрения понятно, что госдолг – не будет дефолт, а речь идет о рецессии. Стагнирует реальный сектор западных стран.  

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# Международная политика # общество # Алексей Авдонин # Кирилл Казаков # Георгий Гриц # Фотофакт

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