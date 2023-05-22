Как курс доллара связан с СВО? Мнения Алексея Авдонина и Георгия Грица

Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу « По существу » на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Почему доллар начинает будоражить? Все понимают, что за долларом должна быть промышленность, за промышленностью должен быть рынок. А у доллара нет ни промышленности, ни рынка.

Кирилл Казаков, СТВ:

Доллар. Американский долг. Эта история произойдет?

Алексей Авдонин:

Ничего не произойдет. Это все фикция, которую пускают, чтобы привлечь внимание. Обратите внимание, когда они рассматривают контрнаступ? На 1 июня. Это вообще два взаимосвязанных события.