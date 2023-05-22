В Беларуси стартовала заготовка травяных кормов
Новости Беларуси. Благоприятная погода диктует темп аграриям. В Беларуси приступили к заготовке травяных кормов. Травы первого укоса убрали пока с 3,5 % площадей. В 2023 году в стране планируют заготовить более 9,5 миллиона тонн кормовых единиц зеленых кормов. Первыми за укос взялись аграрии Брестской области.
Кому на селе будет есть хорошо – репортаж Кристины Протосовицкой.
– А вас случайно не Ясь зовут?
– Нет, Иван зовут.
– Но косите не хуже?
– Нет.
Иван бы точно победил в поле любого Яся из знаменитой песни. Косит нон-стоп с 8 утра и до 8 вечера, да и его коса (к слову, их к трактору крепится две, спереди и сзади) с легкостью заменит целую сотню ручных косцов. Сейчас главное – время. Чем раньше заложишь травяные корма, тем выше качество.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Касiў Ясь канюшыну, паглядаў на дзяўчыну. Эти строки наши предки слагали именно про этот период агросезона – заготовки зеленых травянистых кормов. К слову, конюшина, то есть клевер, по-прежнему используется в разрезе бобовых трав, но намного себя эффективнее показывает люцерна.
К бобовым травам приступят в конце мая, а пока работы во всю идут на полях с многолетними и луговыми. Стартовать пришлось с опозданием. Сказываются продолжительные ночные заморозки. Температуры колебались от -2 до +17. Вегетация трав замедлилась. В травяной уборке важны не столько сроки, сколько фаза созревания растений. От этого будет зависеть уровень протеина и клетчатки в будущем корме буренок. Только сейчас погода дала зеленый свет зеленой уборке.
Иван Федосюк, механизатор сельхозпредпрития «Остромечево»:
Вовремя все обкосить, чтобы не задерживать закладки кормов. Сложности никакой. Все отремонтировано.
Кристина Протосовицкая:
Есть время паглядаць на дзяўчыну?
Иван Федосюк:
Нет, жена есть.
Хозяйский подход – в промышленных масштабах. Сперва травы скашивают, затем в течение двух часов их ворошат. Отслеживают содержание сухого вещества – на уровне 40-45 %, сгребают, измельчают и свозят в сенажно-силосные траншеи. В хозяйстве «Остромечево» 54 «зеленых коридора», в которые утрамбуют 39 тысяч тонн сенажа и 78 тысяч тонн силоса. Качество кормов – принципиальный вопрос.
Роман Кравчук, главный агроном сельхозпредприятия «Остромечево»:
Для нас это наиболее важно. Лучше заготовить чуть меньше, но максимально качественно и эффективно. В связи с тем, что у нас очень высокая продуктивность дойного стада, не высококлассными кормами кормление такого стада запрещается. Мы тратим все силы для того, чтобы получить максимально эффективный выход кормовых единиц с одного гектара.
Работать четко и держать темп – это понимают аграрии Брестской области, которые уже массово приступили к первому укосу трав. Заготовить в регионе планируют 2 миллиона тонн зеленых кормов. Если по стране убрано около 4 % площадей, в Брестской области – десятая часть. Среди лидеров по заготовке – Брестский, Малоритский и Столинский районы.
Сергей Мурин, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:
По темпам кошения мы отстаем буквально на 2-3 рабочих дня по сравнению с уровнем прошлого года. Но это не пугает. Техническая готовность позволяет убрать травы первого укоса до 10-15 июня. Тем более что за последние два года кормоуборочный парк на треть обновился. Сегодня есть все предпосылки, чтобы заготовить корма своевременно и качественно.
«Зеленая» заготовка для аграриев только началась. Как и всегда, в их работе важна дисциплина, ответственность и самоотдача. А усилия обязательно вернутся – щедрыми столами и полными прилавками магазинов.