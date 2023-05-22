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В Минском зоопарке родились 19 ягнят и козлят, а также детёныши муфлона и ламы

22 мая 2023 19:28
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Новости Беларуси. 19 ягнят и козлят, а также детеныши муфлона и ламы. В Минском зоопарке этой весной случился настоящий беби-бум, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минском зоопарке родились 19 ягнят и козлят, а также детёныши муфлона и ламы-1

Первыми удивили овцы и козы. Затем в мае на свет появился детеныш ламы. А вот рождение маленького муфлона стало по-настоящему приятным сюрпризом. И подарок пришелся ровно к 9 Мая. Сейчас ягненок бодро осваивает вольер со своими старшими собратьями и даже пытается познакомиться с посетителями зоопарка.  

В Минском зоопарке родились 19 ягнят и козлят, а также детёныши муфлона и ламы-4

Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка:  
Наши копытные животные в очередной раз порадовали нас порцией малышей. Весна это пора копытных животных. Это нормально, что в такое время года копытные животные и рождаются. Малыши подросли, уже бегают, вовсю изучают окружающий мир, вольер. Копытные животные в природе живут большими семьями, то есть то, что у нас тут один маленький малыш, взрослые к нему относятся совершенно спокойно, защищают, оберегают, потому что для них это характерно, большая семья, и это нормально.  

В Минском зоопарке родились 19 ягнят и козлят, а также детёныши муфлона и ламы-7

Ламы радуют потомством регулярно. Самец Шурик – многодетный отец. Родившийся малыш – его четвертый детеныш. И он пока не отходит от мамы ни на шаг.  

# Зоопарк # общество # Оксана Буко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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