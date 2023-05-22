В Минском зоопарке родились 19 ягнят и козлят, а также детёныши муфлона и ламы

Первыми удивили овцы и козы. Затем в мае на свет появился детеныш ламы. А вот рождение маленького муфлона стало по-настоящему приятным сюрпризом. И подарок пришелся ровно к 9 Мая. Сейчас ягненок бодро осваивает вольер со своими старшими собратьями и даже пытается познакомиться с посетителями зоопарка.

Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

Наши копытные животные в очередной раз порадовали нас порцией малышей. Весна – это пора копытных животных. Это нормально, что в такое время года копытные животные и рождаются. Малыши подросли, уже бегают, вовсю изучают окружающий мир, вольер. Копытные животные в природе живут большими семьями, то есть то, что у нас тут один маленький малыш, взрослые к нему относятся совершенно спокойно, защищают, оберегают, потому что для них это характерно, большая семья, и это нормально.