Посольство Беларуси во Вьетнаме разыскивает нашу соотечественницу. По словам матери девушки, 11 дней она не выходит на связь. Известно, что белоруска искала работу за границей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее пригласили пройти кастинг в модельном агентстве Бангкока. Однако по прилету девушку вывезли в Мьянму. Установлено, что доставили ее туда 20 сентября. А связь пропала 4 октября.

После преступники сами вышли на родных девушки и потребовали выкуп в 500 тысяч долларов. К розыску белоруски подключены внешнеполитические и силовые ведомства двух стран, сотрудники почетных консульств Беларуси в Янгоне и Бангкоке.