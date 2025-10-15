Промышленники Беларуси и России проведут совместную коллегию в Москве

Сверить часы и обсудить наиболее важные вопросы интеграции намерены промышленники Беларуси и России. В декабре в Москве пройдет совместная коллегия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания будут вопросы углубления кооперации, а также развития новых проектов, в том числе через льготное финансирование из бюджета Евразийского экономического союза.

Об этом 15 октября договорились премьер-министр Беларуси Александр Турчин и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Переговоры состоялись в Минске. Напомним, в объединении выработан новый инструмент поддержки кооперационных проектов. Так, два бизнес-плана, в которых завязаны технологии Беларуси, России и Казахстана, презентованы и претендуют на финансовую помощь в рамках ЕАЭС. Еще 14 совместных проектов – в проработке. Такой механизм позволяет замещать критический импорт. Кроме того, это новые вакансии, налоги и, что самое важное, укрепление технологического суверенитета.