Промышленники Беларуси и России проведут совместную коллегию в Москве
Сверить часы и обсудить наиболее важные вопросы интеграции намерены промышленники Беларуси и России. В декабре в Москве пройдет совместная коллегия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания будут вопросы углубления кооперации, а также развития новых проектов, в том числе через льготное финансирование из бюджета Евразийского экономического союза.
Об этом 15 октября договорились премьер-министр Беларуси Александр Турчин и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Переговоры состоялись в Минске. Напомним, в объединении выработан новый инструмент поддержки кооперационных проектов.
Так, два бизнес-плана, в которых завязаны технологии Беларуси, России и Казахстана, презентованы и претендуют на финансовую помощь в рамках ЕАЭС. Еще 14 совместных проектов – в проработке. Такой механизм позволяет замещать критический импорт. Кроме того, это новые вакансии, налоги и, что самое важное, укрепление технологического суверенитета.
Антон Алиханов, министр промышленности и торговли России:
Сегодня обсуждали наши совместные проекты в третьих странах, в Узбекистане, в Африке, использование наших двигателей, которые сейчас уже устанавливаются на БЕЛАЗы и используются в том числе на угольных разрезах в России. Много тем было обсуждено, которые связаны с микроэлектроникой, с легкой промышленностью. В автомобилестроении есть у нас совместные проекты. Мы хотели бы, чтобы наша автоэлектроника, например, была более востребована, в том числе на мощностях развиваемого предприятия «Белджи».
Антон Алиханов также поздравил Беларусь с успешным проведением выставки «Иннопром», которая прошла в сентябре в Минске. Министр отметил, что мероприятие получилось масштабным. За три дня экспозицию посетили более 14 тысяч человек. Свыше 500 компаний из разных стран продемонстрировали свой потенциал.