Священная земля, овеянная партизанской славой, вновь стала местом силы и единения. Масштабный патриотический форум «Курган Дружбы» собрал молодежь из Беларуси и России. Встречаться на стыке границ Беларуси, России и Латвии – традиция, заложенная более шести десятков лет назад как дань глубокого уважения и вечной памяти тем, кто плечом к плечу защищал эти земли от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традицию, которую заложили ветераны, поддерживает подрастающее поколение Беларуси и России. Благодарные потомки возложили цветы к памятнику героям-подпольщикам. Рядом с молодыми людьми – их родители. Это еще раз доказывает, что память о героях Великой Отечественной войны сохраняется из поколения в поколение.

Самое главное – это дружеская атмосфера между делегацией России и Беларуси. Самое главное, самое ценное, что здесь есть.

Здесь очень много молодежи. Это приятно наблюдать. Поскольку именно за молодежью будущее. И будущее, я считаю, строится на прошлом. И необходимо знать историческую правду, знать подвиг наших отцов и прадедов. И эти традиции, славные традиции послевоенного времени, которые строили государство, продолжать. И именно молодежи это делать.

Программа форума масштабная – от торжественных митингов-реквиемов и возложения цветов до интерактивных реконструкций партизанского быта. Для участников и гостей работают тематические площадки – воссозданные партизанские землянки, лесные школы и госпитали позволяют гостям буквально прикоснуться к будням солдат. По традиции все вместе исполнили песни военных лет, которые вели бойцов в бой и согревали душу в минуты затишья.