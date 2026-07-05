Делегация Беларуси принимает участие в сессии ПА ОБСЕ в Гааге

Беларусь убеждена, что права человека должны рассматриваться во всей их полноте – включая право на труд, образование, медпомощь, соцзащиту и сохранение культурной идентичности. При этом Минск считает недопустимыми любые формы героизации нацизма, оправдания военных преступлений, попытки переписывания истории и разрушения исторической памяти. Позицию нашей страны озвучил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Сергей Рачков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Рачков подчеркнул, что гуманитарная сфера ОБСЕ задумывалась как пространство для укрепления доверия, продвижения взаимопонимания и поиска объединяющих решений. Однако сегодня эта сфера все чаще становится ареной политического противостояния.

В Гааге продолжается 33-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ – сегодня, 5 июля, второй день работы международного форума. В эти минуты проходит заседание Общего комитета ПА ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам. Участие принимает белорусская парламентская делегация.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Санкции, ограничения контактов, разрыв профессиональных, образовательных, научных и культурных связей оказывают негативное влияние не только на межгосударственные отношения, но и на возможности прямого общения между людьми. Особую обеспокоенность вызывает практика применения двойных стандартов при оценке ситуации в различных государствах.

Все чаще мы наблюдаем попытки делить страны на правильные и неправильные, использовать правозащитную тематику как инструмент политического давления и вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Ранее Сергей Рачков выступил в Общем комитете по политическим вопросам и безопасности, а также на заседании Постоянного комитета, где обозначил системные угрозы европейской безопасности. В их числе военный конфликт в Восточной Европе, разрушение механизмов контроля над вооружениями и углубление политического раскола.

Также состоялась беседа белорусских парламентариев с главой делегации США Роджером Уикером. Стороны выразили уверенность в большом будущем двусторонних отношений. Краткие контакты прошли также с делегациями Азербайджана, Кипра, Кыргызстана, Сербии и Таджикистана.