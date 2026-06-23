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Экологическое ЧП в Хьюстоне – горит склад завода по переработке отходов

23 июня 2026 08:08
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Один из крупнейших городов США – Хьюстон – оказался на пороге экологической катастрофы. Там загорелся склад завода по переработке отходов. По данным экстренных служб, помимо мусора полыхают десятки тысяч автомобильных шин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экологическое ЧП в Хьюстоне – горит склад завода по переработке отходов-2

Площадь возгорания достигла семи тысяч квадратных метров, а токсичные клубы дыма уже окутали жилые кварталы восточной части американского мегаполиса. Остановить распространение огня пытаются более 200 спасателей. Сообщений о жертвах и пострадавших пока нет. Неизвестна и причина ЧП. Ее будут выяснять специалисты после того, как пожарным удастся справиться с пламенем. Экстренные службы Хьюстона сообщили, что их бригады следят за качеством воздуха в этом районе и готовы отреагировать в случае необходимости.

# США

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