Германия перебросит пять тысяч военнослужащих к границе с Беларусью

Германия перебросит около пяти тысяч своих военнослужащих в Литву, якобы для усиления защиты восточного фланга НАТО. Военные будут базироваться недалеко от границы с Беларусью и находиться там на постоянной основе. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны балтийской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно планам, немецкий контингент заступит на боевое дежурство уже к концу 2027 года. Как особо отметили в литовском министерстве, строительство инфраструктуры для размещения войск Бундесвера продвигается быстрее, чем было предусмотрено изначально. Германия впервые в своей современной истории на постоянной основе развернет крупную группировку войск за пределами страны. В настоящее время в Литве на ротационной основе уже находятся около двух тысяч немецких военнослужащих. Они принимают участие в масштабных совместных учениях, которые сейчас проходят на полигоне, расположенном всего в 20 километрах от границы с Беларусью.