В Египте обнаружено уникальное месторождение возрастом более 62 млн лет

В Египте обнаружено уникальное месторождение возрастом более 62 миллионов лет, которое дает представление о том, как Земля восстанавливалась после глобальной катастрофы – вымирания динозавров. В Восточной пустыне найдены сотни идеально сохранившихся морских рыб – более 20 новых видов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ученые подчеркивают: этот период связан с древним глобальным потеплением, которое радикально изменило климат и привело к затоплению огромных территорий, включая нынешний Египет. Именно в таких условиях формировались первые современные морские экосистемы.

Хишам Саллам, палеонтолог: Эта находка показывает, что Египет тогда был под водой из‑за резкого потепления климата после вымирания динозавров. Мы получили уникальное окно в момент появления первых современных морских рыб. Это меняет понимание так называемого «разрыва Паттерсона» – периода, где почти нет ископаемых.

Белал Салем, исследователь:

Мы доказали, что рассвет современных рыб наступил раньше, чем считалось. Многие семейства появились менее чем через четыре миллиона лет после вымирания динозавров – и их происхождение уходит глубже, чем предполагали.

Ученые отмечают: находка показывает, как быстро океаны реагировали на климатические изменения в прошлом. Это дает ключ к пониманию того, как нынешнее глобальное потепление может влиять на морские экосистемы. Исследование уже опубликовано и станет основой для дальнейшего анализа климатических процессов древней Земли.