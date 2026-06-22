Электронная медицинская карта – в Беларуси тестируют Централизованную информационную систему здравоохранения

В Беларуси отметили День медицинских работников. Это праздник людей, которым мы доверяем самое ценное – здоровье и жизнь. Современная медицина – это не только профессионализм врачей и медицинских сестер, это еще и новые технологии, уникальные операции, цифровые сервисы и научные разработки, которые помогают ставить точные диагнозы и спасать пациентов даже в самых сложных случаях. О том, чем может гордиться столичная медицина, какие технологии уже работают в минских клиниках и почему за медицинской помощью в Беларусь все чаще приезжают пациенты из других стран, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Дизайн улыбки – как искусственный интеллект применяют в стоматологии, рассказала врач.

Екатерина Забенько, СТВ:

Говоря о Централизованной информационной системе здравоохранения, какие преимущества она дает медицинскому сообществу? Что непосредственно принесет самому пациенту – главному потребителю?