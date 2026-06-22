Электронная медицинская карта – в Беларуси тестируют Централизованную информационную систему здравоохранения

В Беларуси отметили День медицинских работников. Это праздник людей, которым мы доверяем самое ценное – здоровье и жизнь. Современная медицина – это не только профессионализм врачей и медицинских сестер, это еще и новые технологии, уникальные операции, цифровые сервисы и научные разработки, которые помогают ставить точные диагнозы и спасать пациентов даже в самых сложных случаях. О том, чем может гордиться столичная медицина, какие технологии уже работают в минских клиниках и почему за медицинской помощью в Беларусь все чаще приезжают пациенты из других стран, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Дизайн улыбки – как искусственный интеллект применяют в стоматологии, рассказала врач.
Екатерина Забенько, СТВ:
Говоря о Централизованной информационной системе здравоохранения, какие преимущества она дает медицинскому сообществу? Что непосредственно принесет самому пациенту – главному потребителю?
Виктория Лисовец, заместитель заведующего отделом медицинской аккредитации (врач-эксперт) РНПЦ медицинских технологий:
Для самого пациента запуск Централизованной информационной системы здравоохранения будет таким переходом к принципиально новому уровню контроля. Если кратко, то будет возможность управлять многими процессами, не выходя из дома. Прежде всего, у пациента будет электронная медицинская карта, которая будет содержать всю информацию о человеке. Если, к примеру, вы решите поменять город или поликлинику, то новый врач будет иметь все ваши данные о всех ваших предыдущих обследованиях, анализах. Это позволит не дублировать исследования, убрать необходимость в сборе заново какой-то информации бумажной. Для человека, пациента будет рабочим инструментом личный электронный кабинет, который уже используется в тестовом режиме. В личном кабинете человек сможет записаться на прием к врачу-специалисту, сможет просмотреть результаты своих исследований, сможет посмотреть историю визитов к специалистам. Также он сможет отследить электронный листок нетрудоспособности, заказать выписку электронных рецептов или выписку из медицинских документов. Все это помогает это делать, не выходя из дома и не обращаясь в поликлинику.
Подробности в видео.