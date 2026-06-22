Дизайн улыбки – как искусственный интеллект применяют в стоматологии, рассказала врач

В Беларуси отметили День медицинских работников. Это праздник людей, которым мы доверяем самое ценное – здоровье и жизнь. Современная медицина – это не только профессионализм врачей и медицинских сестер, это еще и новые технологии, уникальные операции, цифровые сервисы и научные разработки, которые помогают ставить точные диагнозы и спасать пациентов даже в самых сложных случаях. О том, чем может гордиться столичная медицина, какие технологии уже работают в минских клиниках и почему за медицинской помощью в Беларусь все чаще приезжают пациенты из других стран, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Евгения Коршикова, главный врач УЗ «Минский городской детский клинический центр по стоматологии», депутат Мингорсовета:

Нужно разделять, на мой взгляд, понятие цифровизации здравоохранения и использование искусственного интеллекта. Искусственный интеллект является лишь частью этого процесса. Сегодня наши врачи тоже являются пользователями тех программ, в которых используется искусственный интеллект. Я хочу сказать, что наша медицина – вещь достаточно консервативная. Мы имеем жесткие протоколы, наш девиз – не навреди. Любое внедрение искусственного интеллекта, использование этой информации нуждается в четкой валидации. То есть эту информацию, конечно, нужно проверять. Только тогда, когда мы получим реальные результаты положительного применения искусственного интеллекта в здравоохранении, сможем избежать всех возможных рисков, как при внедрении любой абсолютно новой методики, рисков этических и профессиональных. Поэтому самоцели внедрения искусственного интеллекта совершенно нет. Я хочу сказать, что он достаточно у нас широко применяется. На мой взгляд, носит несколько экспериментальный характер. То есть мы везде слышим, что искусственный интеллект применяется в диагностике. Он применяется при проведении хирургических операций. В стоматологии конкретно для чтения цифровых снимков при планировании лечения. Сегодня очень моден дизайн улыбки. Есть дополнительное использование искусственного интеллекта – это наш электронный документооборот, транскрипция консультаций, прогнозирование рисков. Есть очень, мне кажется, полюбившиеся нашим пациентам чат-боты, когда пациенты обращаются с различными вопросами. Все это прежде всего должно идти на пользу и проверяться.

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