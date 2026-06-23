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Гродненские таможенники выявили попытку незаконного перемещения через границу культурных ценностей

23 июня 2026 07:38
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Гродненские таможенники выявили попытку незаконного перемещения через границу культурных ценностей. Гражданка Беларуси следовала через пункт пропуска «Брузги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как пассажир легкового автомобиля она выбрала «зеленый коридор», таким образом заявив об отсутствии товаров, подлежащих декларированию.

Гродненские таможенники выявили попытку незаконного перемещения через границу культурных ценностей-2

Вячеслав Дударевич, главный инспектор Гродненской региональной таможни:
Каретные и карманная часы, бронзовый бюст, футляры из металла со вставками из стекла и другие предметы в количестве 18 единиц гродненские таможенники обнаружили при осмотре багажа гражданки. То, что 11 из 18 обнаруженных изделий относятся к культурным ценностям, поскольку были созданы более 50 и 100 лет назад, установили эксперты таможенной лаборатории. Предметы общей стоимостью порядка 3000 евро изъяты до решения суда. В отношении гражданки гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с частью 4 статьи 15.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.

Попытка ввоза раритетов выявлена благодаря внимательности инспекторов и применению системы управления рисками. Таможня напоминает: перемещение культурных ценностей через границу требует строгого соблюдения правил и предварительного оформления документов.

# Таможня Беларуси # Гродненская региональная таможня

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