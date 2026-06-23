Гродненские таможенники выявили попытку незаконного перемещения через границу культурных ценностей. Гражданка Беларуси следовала через пункт пропуска «Брузги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Дударевич, главный инспектор Гродненской региональной таможни:

Каретные и карманная часы, бронзовый бюст, футляры из металла со вставками из стекла и другие предметы в количестве 18 единиц гродненские таможенники обнаружили при осмотре багажа гражданки. То, что 11 из 18 обнаруженных изделий относятся к культурным ценностям, поскольку были созданы более 50 и 100 лет назад, установили эксперты таможенной лаборатории. Предметы общей стоимостью порядка 3000 евро изъяты до решения суда. В отношении гражданки гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с частью 4 статьи 15.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.

Попытка ввоза раритетов выявлена благодаря внимательности инспекторов и применению системы управления рисками. Таможня напоминает: перемещение культурных ценностей через границу требует строгого соблюдения правил и предварительного оформления документов.