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Новости по тегу #Дмитрий Куликовский

О безопасности пассажирских перевозок, ценах на туры и транспортных новеллах – собрали мнения экспертов
22 июня 2026 17:22

О безопасности пассажирских перевозок, ценах на туры и транспортных новеллах – собрали мнения экспертов

Как изменилась ситуация с незаконной перевозкой пассажиров? Ответили в Транспортной инспекции
22 июня 2026 17:12

Как изменилась ситуация с незаконной перевозкой пассажиров? Ответили в Транспортной инспекции

Рейды ГАИ, контроль маршруток и штрафы пассажирам. Ситуацию на дорогах Беларуси обсудили в ток-шоу
20 октября 2025 18:50

Рейды ГАИ, контроль маршруток и штрафы пассажирам. Ситуацию на дорогах Беларуси обсудили в ток-шоу

Что изменилось на рынке такси после введения реестра перевозок пассажиров? Рассказал Дмитрий Куликовский
29 января 2025 10:06

Что изменилось на рынке такси после введения реестра перевозок пассажиров? Рассказал Дмитрий Куликовский

Безопасные поездки. Как единый реестр изменит перевозки пассажиров в Беларуси?
10 октября 2024 13:12

Безопасные поездки. Как единый реестр изменит перевозки пассажиров в Беларуси?

Могут ли заблокировать «Яндекс.Такси»? Что будет за несоблюдение Указа Президента
10 июня 2024 19:53

Могут ли заблокировать «Яндекс.Такси»? Что будет за несоблюдение Указа Президента