Новости по тегу #Дмитрий Куликовский

На площадке ток-шоу «По существу» обсудили острые вопросы с колес.
«На сегодняшний день острой проблемы не существует».
Дороги жизни. Что происходит на автомагистралях страны? Как повышается уровень безопасности? Почему все же случаются громкие трагедии с участием маршруток?
В 2024 году в Беларуси начал работу реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Как изменился этот рынок?
В Беларуси появился единый реестр для осуществления транспортных перевозок нерегулярного сообщения. Он упорядочивает деятельность водителей такси и маршруток, исключает самозанятость.
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