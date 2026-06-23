Завоевал Гран-при конкурса молодых исполнителей! Данила Усс рассказал о победе, конкуренции и планах

Мы часто говорим о том, что за яркой победой стоит не только талант, но и характер. Cегодняшняя история – лучшее тому подтверждение.

Данила Усс, обладатель Гран-при Национального конкурса молодых исполнителей Белорусской эстрадной песни:

Спасибо. Ощущений очень много, несмотря на то, что после чудесных фестивальных дней прошло уже практически две недели почти, эйфория не отпускает. Сразу после фестиваля, через два дня мы еще ансамблем улетели в Москву представлять страну на фестивале «Солдатский конверт». Как-то так все случается, что и учеба, и другие концерты, а сейчас еще интервью. Все в суматохе. Я смотрю на хрустальную гитару в своей комнате, специальный приз имени Владимира Георгиевича Мулявина, и не понимаю, как, что, почему. Это очень смешанные чувства. И радость, и ответственность, конечно, большая.

Очень сильная была конкуренция, все очень достойные. У меня не было ощущения даже конкурса. Это как будто был концерт сильных, готовых молодых артистов. То есть я хочу сказать, что абсолютно все были наравне, все были достойные, все были высокого уровня подготовки.