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Завоевал Гран-при конкурса молодых исполнителей! Данила Усс рассказал о победе, конкуренции и планах

23 июня 2026 07:48
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Мы часто говорим о том, что за яркой победой стоит не только талант, но и характер. Cегодняшняя история – лучшее тому подтверждение. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Данила Усс, обладатель Гран-при Национального конкурса молодых исполнителей Белорусской эстрадной песни.

Юрий Царев, ведущий:
Поздравляем с победой. Как ощущения?

Завоевал Гран-при конкурса молодых исполнителей! Данила Усс рассказал о победе, конкуренции и планах-2

Данила Усс, обладатель Гран-при Национального конкурса молодых исполнителей Белорусской эстрадной песни:
Спасибо. Ощущений очень много, несмотря на то, что после чудесных фестивальных дней прошло уже практически две недели почти, эйфория не отпускает. Сразу после фестиваля, через два дня мы еще ансамблем улетели в Москву представлять страну на фестивале «Солдатский конверт». Как-то так все случается, что и учеба, и другие концерты, а сейчас еще интервью. Все в суматохе. Я смотрю на хрустальную гитару в своей комнате, специальный приз имени Владимира Георгиевича Мулявина, и не понимаю, как, что, почему. Это очень смешанные чувства. И радость, и ответственность, конечно, большая. 

Очень сильная была конкуренция, все очень достойные. У меня не было ощущения даже конкурса. Это как будто был концерт сильных, готовых молодых артистов. То есть я хочу сказать, что абсолютно все были наравне, все были достойные, все были высокого уровня подготовки. 

Подробности в видео

# Белорусская музыка # Музыка

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