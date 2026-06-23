Первый укос трав проведен в Беларуси на 89% запланированных площадей

Аграрии страны завершают первый укос трав. Пройдено 89 % площадей – это 1 миллион 255 тысяч гектаров угодий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенажа в стране заготовлено свыше 6 миллионов 850 тысяч тонн, что составляет 48 % от плана. В центральном регионе уже положили в закрома 1 миллион 744 тысячи тонн. В Брестской области заготовили 1 миллион 283 тысячи тонн сенажа. Здесь все районы области приступили ко второму укосу. В Гродненской в закромах – 1 миллион 224 тысячи тонн.

В агрокомплексе «Возрождение» открытого акционерного общества «Витебская бройлерная птицефабрика» стараются не упускать ни одной погожей минутки – кормозаготовительную кампанию здесь намерены провести в оптимальные сроки. С первого укоса уже получили 44 % сенажа. Сейчас особый акцент на заготовку сена. В закромах уже 780 тон. Здесь содержат 2 тысячи 400 голов крупного рогатого скота, из них 970 – дойное стадо.