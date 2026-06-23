Первый укос трав проведен в Беларуси на 89% запланированных площадей

Аграрии страны завершают первый укос трав. Пройдено 89 % площадей – это 1 миллион 255 тысяч гектаров угодий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аграрии страны завершают первый укос трав. Пройдено 89 % площадей – это 1 миллион 255 тысяч гектаров угодий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сенажа в стране заготовлено свыше 6 миллионов 850 тысяч тонн, что составляет 48 % от плана. В центральном регионе уже положили в закрома 1 миллион 744 тысячи тонн. В Брестской области заготовили 1 миллион 283 тысячи тонн сенажа. Здесь все районы области приступили ко второму укосу. В Гродненской в закромах – 1 миллион 224 тысячи тонн.
В агрокомплексе «Возрождение» открытого акционерного общества «Витебская бройлерная птицефабрика» стараются не упускать ни одной погожей минутки – кормозаготовительную кампанию здесь намерены провести в оптимальные сроки. С первого укоса уже получили 44 % сенажа. Сейчас особый акцент на заготовку сена. В закромах уже 780 тон. Здесь содержат 2 тысячи 400 голов крупного рогатого скота, из них 970 – дойное стадо.
Александр Морозов, директор агрокомплекса «Возрождение» ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»:
С первого укоса мы заготовили 4295 тонн сенажа с площади 780 гектаров. Травы мы все обновили. Четырехкомпонентные травы. Входит в состав: люцерна, клевер, фестулолиум, тимофеевка. Следили за прогнозом погоды и, соответственно, под это все подстраивались, чтобы слаженно работал и отряд по косьбе трав, и кормоуборочный отряд.
Ко второму укосу в хозяйстве планируют приступить 10 июля. Успеху зеленой жатвы способствует надежный фундамент, заложенный еще во время весенних полевых работ.