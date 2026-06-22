Как государственная ревизия изменила качество транспортных услуг в туркомпаниях – рассказал эксперт

Кирилл Казаков, СТВ: За последние полтора года вот эта вот ревизия, которая произошла со стороны государства, в частности Министерство транспорта, каким-то образом изменила ваш подход? Вы, например, ищете контрагентов по-иному, у вас изменился список этих самых контрагентов, либо, не знаю, может быть, поменялись автобусы, они теперь стали лучше. Вот очень сложно понимать, что же изменилось с точки зрения туркомпаний?

Людмила Воронкова, руководитель туристической компании:

Вы знаете, все компании, которые работают на территории Беларуси, у нас вообще нет никакого страха заключать договоры с теми, с кем мы не работали. Потому что мы понимаем, что сегодня идет достаточно жесткий контроль. Ну и я не знаю, кто осмелится как-то работать не по правилам сегодняшним.

Однозначно изменился транспорт, что не может не радовать. У нас абсолютно закончились все нарекания на тему автобусов, потому что было очень много нюансов еще 10 лет назад. Они и ломались, и загорались, и было много всего. Сегодня жалоб нет, все туристы довольны, и мы довольны в том числе. Но, конечно, мы стараемся все равно работать с теми, с кем мы работаем уже продолжительное количество лет.