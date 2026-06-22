Одни из первых приняли удар фашистов: память красноармейцев почтили на Августовском канале

Выполнили воинский долг до конца. На Августовском канале почтили память красноармейцев 68-го Гродненского укрепрайона, которые в первые дни Великой Отечественной войны героически держали оборону на приграничье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня эта страница истории хорошо известна благодаря работе историков и поисковиков. А ведь еще совсем недавно о подвиге защитников Августовского канала знали немногие. Перед войной здесь возводили 68-й Гродненский укрепрайон – часть Линии Молотова, которую строили вдоль западной границы Советского Союза. Завершить укрепления планировали к 1943 году, но этим планам помешала война.

Уже 22 июня 1941 года красноармейцам пришлось вступить в неравный бой. Несмотря на незавершенное строительство укреплений, нехватку боеприпасов, отсутствие воды и продовольствия, они удерживали свои позиции до четырех суток, выполнив воинский долг до конца.