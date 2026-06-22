Одни из первых приняли удар фашистов: память красноармейцев почтили на Августовском канале
Выполнили воинский долг до конца. На Августовском канале почтили память красноармейцев 68-го Гродненского укрепрайона, которые в первые дни Великой Отечественной войны героически держали оборону на приграничье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня эта страница истории хорошо известна благодаря работе историков и поисковиков. А ведь еще совсем недавно о подвиге защитников Августовского канала знали немногие. Перед войной здесь возводили 68-й Гродненский укрепрайон – часть Линии Молотова, которую строили вдоль западной границы Советского Союза. Завершить укрепления планировали к 1943 году, но этим планам помешала война.
Уже 22 июня 1941 года красноармейцам пришлось вступить в неравный бой. Несмотря на незавершенное строительство укреплений, нехватку боеприпасов, отсутствие воды и продовольствия, они удерживали свои позиции до четырех суток, выполнив воинский долг до конца.
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Глыбы бетона и стали на Августовском канале – молчаливые свидетели трагической и героической истории обороны приграничья Советского Союза. Бойцы десятков дотов 68-го Гродненского укрепрайона одними из первых приняли удар фашистов. 22 июня еще до рассвета прозвучал приказ «поднять гарнизоны по тревоге» и отражать наступление немцев. Любой ценой. До последнего вздоха.
Алые гвоздики легли к подножию одного из дотов – благодарность красноармейцам за самоотверженную защиту Родины от современного поколения защитников. Военнослужащие 557-й инженерной бригады вместе с учениками подшефной школы посчитали своим долгом именно этот июньский день провести на Августовском канале.
Виталий Дерко, учащийся средней школы №19 Гродно:
Они сражались за нашу землю, за наше мирное небо сейчас, чтобы мы могли свободно жить, свободно мечтать.
Денис Красочка, военнослужащий 557-й инженерной бригады Западного оперативного командования:
Для нынешнего поколения это большой пример любви к своей Родине, чтобы они чувствовали гордость за свою страну и гордились тем, что являются белорусами.
Для них сегодня урок истории не за партой. А в настоящем доте-полукапонире №10, где можно не только услышать, ощутить историю этого места. Как кипели от интенсивной стрельбы пулеметы «Максим», как сотрясался канал от залпов пушек, которыми советские бойцы давали отпор 29-й немецкой танковой дивизии. До сих пор не установлены имена 20 героев, которые обороняли этот дот. Есть лишь точные данные, что все они выполнили воинский долг до конца.
Дмитрий Лютик, военный историк:
Немецкая штурмовая группа забралась на крышу сооружения и произвела последний подрыв. Этим взрывом она вывела из строя весь гарнизон, бойцы были убиты или контужены. После чего немцы смогли его захватить. Это было 24 июня.
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