«Балалайка чарует звуком». Белорус рассказал, почему этот инструмент до сих пор популярен

23 июня отмечается Международный день балалайки. Инструмент хоть и струнный, но зажигать под него можно не хуже, чем под электрогитару. Сегодня у нас в гостях виртуоз, волшебник, который одним перебором струн может рассказать целую историю.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Игорь Иванов, художественный руководитель ансамбля солистов Белгосфилармонии под управлением И. Иванова.
Илья Нечаев, ведущий:
Казалось бы, люди скажут, что такое балалайка? Это несерьезно...
Игорь Иванов, художественный руководитель ансамбля солистов Белгосфилармонии под управлением И. Иванова:
Инструмент очень популярен. Всем нравится инструмент. Понимаете, он трогает душу. У меня родители любят музыку. Они мне предложили идти учиться в музыкальную школу. Я, конечно, с удовольствием. Тем более, что несколько раз слышал в школе в средней, педагог по музыке играл, нам аккомпанировал только на баяне. Я решил идти на баян. Но вот уже в музыкальной школе мне предложили все-таки обучаться на балалайке. Балалайка чарует звуком своим.
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