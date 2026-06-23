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«Балалайка чарует звуком». Белорус рассказал, почему этот инструмент до сих пор популярен

23 июня 2026 08:23
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23 июня отмечается Международный день балалайки. Инструмент хоть и струнный, но зажигать под него можно не хуже, чем под электрогитару. Сегодня у нас в гостях виртуоз, волшебник, который одним перебором струн может рассказать целую историю. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Игорь Иванов, художественный руководитель ансамбля солистов Белгосфилармонии под управлением И. Иванова. 

Илья Нечаев, ведущий:
Казалось бы, люди скажут, что такое балалайка? Это несерьезно... 

«Балалайка чарует звуком». Белорус рассказал, почему этот инструмент до сих пор популярен-2

Игорь Иванов, художественный руководитель ансамбля солистов Белгосфилармонии под управлением И. Иванова:
Инструмент очень популярен. Всем нравится инструмент. Понимаете, он трогает душу. У меня родители любят музыку. Они мне предложили идти учиться в музыкальную школу. Я, конечно, с удовольствием. Тем более, что несколько раз слышал в школе в средней, педагог по музыке играл, нам аккомпанировал только на баяне. Я решил идти на баян. Но вот уже в музыкальной школе мне предложили все-таки обучаться на балалайке. Балалайка чарует звуком своим. 

Подробности в видео.

# Музыка # Белорусская музыка

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