«Балалайка чарует звуком». Белорус рассказал, почему этот инструмент до сих пор популярен

23 июня отмечается Международный день балалайки. Инструмент хоть и струнный, но зажигать под него можно не хуже, чем под электрогитару. Сегодня у нас в гостях виртуоз, волшебник, который одним перебором струн может рассказать целую историю.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Игорь Иванов, художественный руководитель ансамбля солистов Белгосфилармонии под управлением И. Иванова.

Илья Нечаев, ведущий:

Казалось бы, люди скажут, что такое балалайка? Это несерьезно...