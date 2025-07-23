В Беларуси проходит неделя водного туризма

Синеокая богата водными ресурсами, что делает Беларусь идеальным местом для любительского и профессионального водного туризма. Инфраструктура позволяет максимально комфортно проводить сплавы, водные походы или прогулки. У нас тысячи разных по величине рек, озер, прудов, водохранилищ. Реки в основном малые, длиной до 10 километров, но есть и большие. Их отличают спокойное течение и живописные берега. Более 10 тысяч озер раскинулись между холмами, лесами, болотами и лугами. Также создано свыше 60 крупных искусственных водохранилищ. Инфраструктура водного туризма активно развивается и включает в себя базы отдыха, прокатные пункты. Предлагаются спортивно-туристические и любительские маршруты на любой вкус и подготовку. От неспешных сплавов с возможностью насладиться живописными пейзажами – до активного экстрима с порогами по рекам с бурным течением – например, по притокам Западной Двины.