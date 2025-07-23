В строящемся храме-часовне блаженной Валентины Минской заложили капсулу

В память о чудесах исцеления. В Дзержинском районе заложили капсулу в стены строящегося храма-часовни блаженной Валентины Минской, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К мероприятию присоединились общественные деятели и духовенство. Сейчас продолжаются активные работы по возведению здания. Оно расположится на погосте, где упокоены мощи святой. Сбор средств на строительство объединил верующих, трудовые коллективы. Матушку Валентину еще при жизни называли святой, она на протяжении 40 лет пролежала в немощи. Но исцеляла людей, которые неиссякаемым потоком шли к ней. Первые свидетельства чудес, совершаемых блаженной, датируются еще довоенным временем.

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси: Когда прочитали молитвы, осветили алтарь и заложили капсулу, пролетал аист над могилой святой Валентины Минской и над местом, где происходит строительство храма-часовни святой Валентины Минской. Это святая Валентинушка также была с нами сегодня, поэтому для нас это очень важно.

Павел, епископ Молодечненский и Столбцовский:

Надеюсь, молюсь о том, чтобы когда-нибудь мощи святой блаженной Валентины были перенесены и поставлены вот здесь, в этой часовне, когда она будет готова, чтобы каждому простому человеку был доступ к ее мощам, чтобы каждый мог приложиться, мог помолиться, попросить блаженную Валентину о помощи.

В феврале 2026 года исполнится 20 лет со дня канонизации Валентины Минской. Обращаться к матушке можно и сейчас с любой просьбой об исцелении. Чудеса после молитвы случаются с завидной регулярностью.