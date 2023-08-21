Сивец: после референдума все ключевые законодательные акты приняты, подписаны и вступили в силу
На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Когда речь заходит об электоральных кампаниях, это всегда шумно, много информации, в которой нужно разобраться. Для белорусов в ближайшие два года вся эта история будет осложнена еще и тем, что проходить они будут по-новому. Мы внесли изменения в Конституцию, мы провели реформу. Мы, по сути, впервые в 2024 году 25 февраля, в последнее воскресенье февраля, будем проводить Единый день голосования, когда у каждого избирателя будет не один бюллетень. Чтобы начать дискуссию, давайте такой теоретический ликбез. Как видел себе это рядовой белорус? Мы пошли на референдум, приняли, кто-то проголосовал за, кто-то против, но все же большинством голосов изменение в Конституцию. Мы решили, что у нас появится Всебелорусское народное собрание в том виде, в котором оно сейчас везде фигурирует. Мы в том числе решили, что у нас будет единый день голосования. В общем, приняли ряд решений и как-то все повесили на законодателей, которые должны были привести в порядок все наши законопроекты. Речь тогда шла, что это будут десятки нормативно-правовых актов. Что сейчас? Что мы имеем? Полгода остается до первого дня X. На чем запнулись, что было самым сложным и что еще предстоит сделать?
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Алена, вы правильно акценты расставили на том, что все наши изменения, в том числе в части организации проведения электоральной кампании, имеют конституционно-правовую основу и связаны с прошедшим конституционным референдумом. Я хочу сказать, что вообще сама Конституция отводила нам два года на приведение в соответствие с конституционными инновациями нашего действующего законодательства. Там порядка 100 законов мы должны были привести в соответствие с Основным законом страны. И по моей субъективной оценке, мы ни на чем не споткнулись, мы даже с опережением графика выходим на финишную прямую до начала электоральной кампании.
Все ключевые законодательные акты, связанные с организацией и проведением электоральной кампании, в нашей стране уже приняты, подписаны Президентом и вступили в юридическую силу. Прежде всего, это Избирательный кодекс. Плюс к Избирательному кодексу я бы еще отметил с учетом конституционных новаций такие ключевые законы, как закон «О Всебелорусском народном собрании» и закон «Об основах гражданского общества». Это как раз те базовые законы, которые, в общем-то, новую политическую нашу конструкцию облекают в совершенно иную правовую форму с точки зрения делегирования кандидатов как в депутаты всех представительных органов власти, начиная от сельсоветов и заканчивая Палатой представителей, так и в дальнейшем, через 60 дней после того, как будет сформирована вся представительная ветвь власти, выдвижения и избрания делегатов Всебелорусского народного собрания. Поэтому на сегодня с точки зрения права и законодательства, да, все ключевые законодательные акты у нас приняты, подписаны и вступили в силу.
Алена Сырова:
В теории-то оно понятно, все прописано, все вроде как изложено. Те, кому интересно, ознакомились. Но как вам кажется, в полной ли мере осознают люди, что под собой подразумевают те самые законодательные акты, о которых вы говорили выше. Тот же Закон «О Всебелорусском народном собрании». Как это будет работать? Или до сих пор есть еще какие-то такие моменты, которые надо разъяснить.
Сергей Сивец:
Я думаю, что здесь правоприменение будет тем элементом, который позволит нам даже оценить качество работы законодателя с точки зрения того, насколько граждане будут иметь возможность беспроблемно реализовать свое как активно, так и пассивно избирательное право. Как избирать, так и быть избранным.
Алена Сырова:
А что если увидим, что ошиблись?
Сергей Сивец:
Тогда мы будем корректировать законодательство.