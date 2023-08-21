Сивец: после референдума все ключевые законодательные акты приняты, подписаны и вступили в силу

На старте электоральной гонки. Как законодательные перемены будут внедряться в политическую жизнь нашей страны? Действительно ли белорусское гражданское общество вышло из спячки? Чего ждать от модернизации государственной архитектуры? Ответы не только на эти вопросы ведущие вместе с экспертами будут искать на площадке ток-шоу «По существу»‎.

Алена Сырова, СТВ:

Когда речь заходит об электоральных кампаниях, это всегда шумно, много информации, в которой нужно разобраться. Для белорусов в ближайшие два года вся эта история будет осложнена еще и тем, что проходить они будут по-новому. Мы внесли изменения в Конституцию, мы провели реформу. Мы, по сути, впервые в 2024 году 25 февраля, в последнее воскресенье февраля, будем проводить Единый день голосования, когда у каждого избирателя будет не один бюллетень. Чтобы начать дискуссию, давайте такой теоретический ликбез. Как видел себе это рядовой белорус? Мы пошли на референдум, приняли, кто-то проголосовал за, кто-то против, но все же большинством голосов изменение в Конституцию. Мы решили, что у нас появится Всебелорусское народное собрание в том виде, в котором оно сейчас везде фигурирует. Мы в том числе решили, что у нас будет единый день голосования. В общем, приняли ряд решений и как-то все повесили на законодателей, которые должны были привести в порядок все наши законопроекты. Речь тогда шла, что это будут десятки нормативно-правовых актов. Что сейчас? Что мы имеем? Полгода остается до первого дня X. На чем запнулись, что было самым сложным и что еще предстоит сделать?

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Алена, вы правильно акценты расставили на том, что все наши изменения, в том числе в части организации проведения электоральной кампании, имеют конституционно-правовую основу и связаны с прошедшим конституционным референдумом. Я хочу сказать, что вообще сама Конституция отводила нам два года на приведение в соответствие с конституционными инновациями нашего действующего законодательства. Там порядка 100 законов мы должны были привести в соответствие с Основным законом страны. И по моей субъективной оценке, мы ни на чем не споткнулись, мы даже с опережением графика выходим на финишную прямую до начала электоральной кампании. Все ключевые законодательные акты, связанные с организацией и проведением электоральной кампании, в нашей стране уже приняты, подписаны Президентом и вступили в юридическую силу. Прежде всего, это Избирательный кодекс. Плюс к Избирательному кодексу я бы еще отметил с учетом конституционных новаций такие ключевые законы, как закон «О Всебелорусском народном собрании» и закон «Об основах гражданского общества». Это как раз те базовые законы, которые, в общем-то, новую политическую нашу конструкцию облекают в совершенно иную правовую форму с точки зрения делегирования кандидатов как в депутаты всех представительных органов власти, начиная от сельсоветов и заканчивая Палатой представителей, так и в дальнейшем, через 60 дней после того, как будет сформирована вся представительная ветвь власти, выдвижения и избрания делегатов Всебелорусского народного собрания. Поэтому на сегодня с точки зрения права и законодательства, да, все ключевые законодательные акты у нас приняты, подписаны и вступили в силу.