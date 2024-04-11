Как избавиться от игромании? Магистр психологии рассказал о зависимости

Игромания, или лудомания, была всегда. Она родилась, пожалуй, с человечеством. Во все эпохи и века были азартные люди, которые теряли голову при виде игральных карт. Сегодня появился новый вид игорной страсти – это компьютерные игры. Об этой проблеме поговорили с гостем.

Денис Северов, магистр психологии:

Лудомания – это уже признанная болезнь, это расстройство поведения, расстройство личности, которое заставляет человека максимально сильно фокусировать, происходит фиксация на ярких эмоциях и ощущения, которые он испытывает, нажимая на кнопки, когда играет красивая музыка или мелькают картинки.

Екатерина Яцкевич, ведущая:

Где грань между интересом и зависимостью, когда человек выпадает из реальности?

Денис Северов:

Понятие зависимости обуславливается тем, что человек начинает деградировать. То есть он перестает быть социальной личностью, которая прямо взаимодействует с близкими. Разработчики игр знают, в какие слабые места бить, они обещают выполнение мечтаний. Они дают ощущение значимости и признания.