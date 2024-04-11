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Как избавиться от игромании? Магистр психологии рассказал о зависимости

11 апреля 2024 11:32
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Игромания, или лудомания, была всегда. Она родилась, пожалуй, с человечеством. Во все эпохи и века были азартные люди, которые теряли голову при виде игральных карт. Сегодня появился новый вид игорной страсти – это компьютерные игры. Об этой проблеме поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Денис Северов, магистр психологии.

Александра Каштанова, ведущая:
Лудомания – это зависимость?

Как избавиться от игромании? Магистр психологии рассказал о зависимости-1

Денис Северов, магистр психологии:
Лудомания – это уже признанная болезнь, это расстройство поведения, расстройство личности, которое заставляет человека максимально сильно фокусировать, происходит фиксация на ярких эмоциях и ощущения, которые он испытывает, нажимая на кнопки, когда играет красивая музыка или мелькают картинки.

Екатерина Яцкевич, ведущая:
Где грань между интересом и зависимостью, когда человек выпадает из реальности?

Денис Северов:
Понятие зависимости обуславливается тем, что человек начинает деградировать. То есть он перестает быть социальной личностью, которая прямо взаимодействует с близкими. Разработчики игр знают, в какие слабые места бить, они обещают выполнение мечтаний. Они дают ощущение значимости и признания.

Подробности в видео.

# Психология # общество # Денис Северов # Екатерина Яцкевич # Александра Каштанова # Александр Меженный

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